KPK potrdila kršitve integritete šestih članov nadzornega sveta in uprave SDH

Komisija je postopek vodila zoper nekdanja člana nadzornega sveta družbe SDH Igorja Kržana (predsednik nadzornega sveta in v. d. predsednika uprave) in Duška Kosa (član NS), ter zoper Janeza Vipotnika (član NS) in Karmen Dietner (članica NS), ki to funkcijo še opravljata ter zoper nekdanja člana uprave Boštjana Kolerja in Andreja Božiča.

Komisija je v postopku preiskave potrdila kršitev integritete vseh šestih uradnih oseb. Ugotovitve Komisije še niso pravnomočne, saj je vseh šest oseb zoper odločitev Komisije vložilo tožbe, glede katerih teče upravni spor.

"V okviru postopka, ki ga je Komisija uvedla leta 2019, je zaradi zaznanih sumov kaznivih dejanj zadevo odstopila v reševanje organom odkrivanja in pregona, ki so postopek že zaključili. Med samim postopkom je Komisija na nadzorni svet SDH in Vlado RS naslovila priporočila, da sprejmeta politiko prejemkov članov uprave SDH, na pristojni ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo ter finance pa je naslovila pobudo za ustrezno ureditev odpravnin v družbah s kapitalsko naložbo države," so še zapisali v izjavi za javnost KPK.