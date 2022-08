Zaključen predobravnavni narok zoper Patricijo Verhovnik

Predobravnavni narok traja že od od sredine maja. Obramba namreč poskuša še pred sojenjem uveljaviti zahtevo za izločitev dela dokazov, povezanih z zaseženima telefonoma obtožene, saj naj ta ne bi bila ustrezno seznanjena s svojimi pravicami in postopki ob predaji naprav. Zato so v sklopu predobravnavnega naroka na sodišču zaslišali več policistov, ki so sodelovali pri njenem pridržanju.

Policisti so doslej trdili, da je bila obtožena ustrezno seznanjena z vsemi pravicami in pravnimi pouki, mobilna telefona pa naj bi jim izročila sama brez ugovorov. Podobno je povedala tudi policistka, na katere pričanje se je čakalo vse do današnjega dne. Ona je bila tista, ki je spisala uradni zaznamek o pridržanju, v katerem piše, da je bila obtožena seznanjena s pravicami. "Če sem tako napisala, je že bilo tako. Zdaj se ne spomnim več dobro," je dejala.

Potrdila je, da je bila sama tisti večer, ko so prišli po Verhovnikovo na dom, le v predprostoru hiše, ni pa šla s kolegi v notranjost stavbe, kamor je šla noseča Vrhovnikova po prihodu policistov po stvari.