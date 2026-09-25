Zaključena analiza: poškodbe na vlaku niso posledica streljanja

Kot smo poročali, je strojevodja vlaka 19. avgusta zvečer med vožnjo zaslišal dva močna poka in preventivno ustavil vlak ter o dogodku obvestil Policijo. Poškodovan ni bil nihče, na vlaku pa je nastala le manjša materialna škoda.

Čeprav se je sprva ugibalo, ali bi poškodbe lahko bile posledica strelnega orožja, je forenzična analiza zdaj to ovrgla. "Iz analize izhaja, da poškodbe na vlaku niso nastale s strelnim orožjem in gre najverjetneje za poškodbe, nastale z odvrženim trdim predmetom – najverjetneje kamnom. Vsled tega policisti zbirajo nadaljnja obvestila s ciljem identifikacije storilca in nadaljnjega ukrepanja," so zapisali na PU Novo mesto.

Policija je sicer avgusta poročala, da sta se po prvih ugotovitvah v času dogodka z bližnjega igrišča proti domu vračala otroka. Ko sta opazila vlak, naj bi vsak od njiju proti vlaku vrgel kamen, nato pa sta stekla proti domu.

Prebivalka Metlike, ki je takrat spregovorila za našo televizijo, je opozorila, da je vandalizma in poškodovanja javne infrastrukture v njihovem mestu vse več. Tudi županja Martina Legan Janžekovič je ocenila, da incidenti kažejo na to, da pristojne institucije ne opravijo svojega dela dovolj dobro.