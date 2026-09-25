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Slovenija

Zaključena analiza: poškodbe na vlaku niso posledica streljanja

Ljubljana, 25. 09. 2026 12.49 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA M.S.
Naboji na vlaku?

Analiza Nacionalnega forenzičnega laboratorija je pokazala, da poškodbe, ki so 19. avgusta nastale na potniškem vlaku pri Metliki, niso posledica strelnega orožja. Najverjetneje so nastale z odvrženim trdim predmetom, najverjetneje kamnom, so navedli na novomeški policijski upravi.

Kot smo poročali, je strojevodja vlaka 19. avgusta zvečer med vožnjo zaslišal dva močna poka in preventivno ustavil vlak ter o dogodku obvestil Policijo. Poškodovan ni bil nihče, na vlaku pa je nastala le manjša materialna škoda.

Čeprav se je sprva ugibalo, ali bi poškodbe lahko bile posledica strelnega orožja, je forenzična analiza zdaj to ovrgla. "Iz analize izhaja, da poškodbe na vlaku niso nastale s strelnim orožjem in gre najverjetneje za poškodbe, nastale z odvrženim trdim predmetom – najverjetneje kamnom. Vsled tega policisti zbirajo nadaljnja obvestila s ciljem identifikacije storilca in nadaljnjega ukrepanja," so zapisali na PU Novo mesto.

Policija je sicer avgusta poročala, da sta se po prvih ugotovitvah v času dogodka z bližnjega igrišča proti domu vračala otroka. Ko sta opazila vlak, naj bi vsak od njiju proti vlaku vrgel kamen, nato pa sta stekla proti domu.

Prebivalka Metlike, ki je takrat spregovorila za našo televizijo, je opozorila, da je vandalizma in poškodovanja javne infrastrukture v njihovem mestu vse več. Tudi županja Martina Legan Janžekovič je ocenila, da incidenti kažejo na to, da pristojne institucije ne opravijo svojega dela dovolj dobro.

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KOMENTARJI6

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Ateist13
25. 09. 2026 13.53
3 možnosti, glede na strelno kotanjo/udrtino: - Zračna puška, Malokalibrska puška, ali močnejša frača. Od kamna, ki ga je zagnal mali mulec, pa tole res ni...
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+4
4 0
Zedd
25. 09. 2026 13.49
To ni od kamna. Pa tudi če bi bilo od kamna... a je kamenje dovoljeno metat v vlak??
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+5
5 0
zmerni pesimist
25. 09. 2026 13.49
To je bil pa okrogel kamen
Odgovori
0 0
mptour
25. 09. 2026 13.43
Kamen? In to naj bi bili forenziki?
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+7
7 0
MonkGovori Burns
25. 09. 2026 14.05
Kamen, in to celo polulan..
Odgovori
0 0
Andrej 007
25. 09. 2026 13.13
Še slep vidi da je od streljanja,spet nas imajo za norce...
Odgovori
+5
6 1
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