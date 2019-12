Zaključena nadgradnja železnice od Pesnice do meje z Avstrijo

Izvedba del, ki se je pričela avgusta lani, je obsegala nadgradnjo 11 kilometrov dolgega obstoječega tira na odseku od Pesnice do meje z Avstrijo. Zajemala je nadgradnjo proge, železniških postaj v Pesnici in Šentilju, rekonstrukcijo obstoječih ter gradnjo novih premostitvenih objektov.

"Z nadgradnjo tega odseka so uporabniki železniškega prometa pridobili sodobnejšo in varnejšo postajno infrastrukturo (nove perone, podhode, dvigala, parkirišča, nadhod), za okoliške prebivalce in ostale udeležence v prometu, pa se je na tem območju vzpostavila višja raven prometne varnosti," poudarjajo na direkciji.

Posebnost projekta je, da je bila zaradi del nujna popolna zapora železniškega prometa le 50 dni, kar je zahtevalo izjemno organiziranost in angažiranost vseh deležnikov. V času popolne zapore je na gradbišču delalo okoli 400 delavcev ter več kot 100 gradbenih strojev, kar je po navedbah direkcije omogočilo, da so bila tako obsežna in zahtevna dela lahko izvedena v 50 dneh.