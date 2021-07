Zaključne besede pred volilnim molkom referenduma za pitno vodo

"Prišli smo do konca, do zadnjega dneva kampanje proti škodljivemu zakonu o vodah. Mislim, da smo si vsi različni. Tukaj smo z različnimi motivi. Nekateri se že celo življenje ukvarjajo z okoljevarstvom, nekatere je zmotil kapital, vse pa nas je povezala voda," je uvodoma dejala Nika Kovač , direktorica inštituta 8. marec. "Narave in skupnosti ne damo in za njo se bomo borili še naprej," je sporočila vladi.

Gaja Brecelj iz Umanotere je dejala, da je novi zakon o vodah škodljiv, ker omogoča gradnje na in ob vodi. Po novem tudi v naravi. "Zakon o vodah je škodljiv tudi za to, ker ogroža našo pitno vodo, je še dodala. Na referendumu moramo vsi obkrožiti proti."

Aljoša Petek iz pravno informacijskega centra je dejal, da je danes ugotovil, da je del te zgodbe, kampanje proti škodljivemu boju že pet mesecev. "Oblast deluje proti ljudstvu in proti vodi", zato je vse pozval, da v nedeljo obkrožijo poti.

Tudi Barbara Čenčur Curk, profesorica s katedre za aplikativno geologijo na naravoslovnotehniški fakulteti je izpostavila problem gradenj na primerov hotelov ob vodah in v naravnih okoljih. "Ti hoteli bodo imeli ogromno odpadne vode." Uroš Macerl iz Eko kroga se je zahvalil vsem, ki so že glasovali, in ki še bodo. Izpostavil je, da so se v tej kampanji izkazali predvsem mladi in "v nedeljo na referendum bo zrelostni izpit narejen".

Alenka Kreč Bricelj iz organizacije Smetumet je dejala, da bi se rada zahvalila vsem prostovoljcem, "saj je bila ta naše kampanja od ljudi za ljudi". Vsi so na koncu povzeli bistvo referenduma: "V nedeljo glasujte proti." Sara Koširnik iz Greenpeacea je poudarila, da gre za našo prihodnost in naj vsak pozove še svoje starše, stare starše, prijatelje, da se udeležijo referenduma. Filip Dobranić iz inštituta Danes je nov dan je dejal, da je jasno, da je demokracija kot mišica in dokler jo ne bomo trenirali bo počasi hirala in ravno to se trenutno dogaja v Sloveniji. "Glas proti je proti zlorabi demokracije in proti gostilniškemu obračunavanju z našo naravo."

Zagovorniki in nasprotniki novele zakona o vodah po 30 dneh referendumske kampanje ostajajo trdno vsak na svojem bregu. Zagovorniki skupaj z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom poudarjajo, da se z novelo zakona o vodah oži nabor objektov, ki jih bo mogoče graditi na priobalnih zemljiščih. Doslej je bilo namreč mogoče z vladno uredbo zožiti priobalni pas in graditi vse vrste objektov, odslej bodo lahko tam zrasli le še objekti v javni rabi in enostavni objekti.