Zaključne besede v sojenju Abramovu

Sojenje Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber leta 2015, se bliža zaključku. Abramov na prejšnji obravnavi pred celjskim sodiščem krivde ni priznal, dejal je, da mu je Sara Veber pomenila vse. Abramov je opisoval, da se je z družino Veber v času, ko je dve leti bival pri njih, imel zelo lepo, da so bili njegova druga družina in da mu je žal, da je to družino izgubil. Dejal je, da mu je Sara Veber pomenila vse in da mu ni jasno, kako je do usodnega dogodka, po katerem da je izgubil prav vse, lahko prišlo.