Svojo daroval v dobrodelne namene, v zameno dobil leseno katrco

Tudi predstavnika društva Junaki 3. nadstropja in Inštituta zlata pentlja sta se zahvalila za to dobrodelno dejanje. Zbrana sredstva bodo primerno porabili.

Zbrana sredstva bodo, kot je v oddaji 24UR ZVEČER že razkrila Mesrina Karišik iz društva Junaki 3. nadstropja, namenili za prenovo vzgojno-izobraževalnih prostorov na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. To so prostori vrtca, igralnice, šole in sobe za starše, kjer mali junaki preživijo največ svojega časa, ko so v bolnišnici. "To so prostori, kjer se lahko igrajo, kjer so med sebi enakimi, med sovrstniki. Tam malce pozabijo na kruto resnico, da so bolni. Tam se tista bolezen ne čuti," je povedala sogovornica.