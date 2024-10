Zakon, ki se ga spoštuje in po njem živi

Prostovoljni gasilci z vseh koncev Slovenije so dopopldne oblekli svečane uniforme in se zbrali v Celju. Na tamkajšnjem sejmišču so svečano obeležili 30-letnico Zakona o gasilstvu. Ob praznovanju so prejeli tudi posebno gasilsko vozilo, ki bo služilo javnosti pri ozaveščanju o požarni (ne)varnosti. Prvič se je po rdeči preprogi v tej vlogi sprehodil novopečeni obrambni minister Borut Sajovic. Tako kot njegov predhodnik Marjan Šarec je tudi on sam spisal lastno gasilsko zgodbo. Pred 17 leti je naredil gasilski izpit, je povedal za 24ur.com. V zakonu o gasilstvu, za katerega pravi, da so ga gasilci in državljani sprejeli za svojega, pa vidi tudi vzor za zakon o zdravstvu.

Zakon o gasilstvu je državni zbor sprejel 20. decembra 2003, v veljavo je stopil 14. januarja 1994. "Zakon o gasilstvu ima zelo velik pomen za gasilsko organizacijo. Uredil je pomembna podroja za status naše organizacije, ki je dobila primerno mesto in vlogo v sistemu zaščite in reševanja. Gasilstvo je opredeljeno kot obvezna javna služba, katere nemoteno delovanje zagotavlja lokalna skupnost. Uredil je tudi lastninsko pravico in premičnem in nepremičnem premoženju gasilskih društev in zvez," povzemajo gasilci.

Gasilska svečanost v Celju FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik je spomnil, da s slovesnost ob 30-letnici sprejetja zakona o gasilstvu želijo poudariti hvaležnost vsem tistim, ki omogočajo, da nemoteno opravljajo javno gasilsko službo. Istega leta je bila ustanovljena tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, je spomnil generalni njen direktor Leon Behin, ki si še naprej želi uspešnega sodelovanja. Osrednji govornik prireditve je bil častni poveljnik gasilske zveze Matjaž Klarič, ki je povzel dogajanje v času sprejemanja zakona in ocenil, da "je zakon plod velikega prizadevanja takratnih gasilskih funkcionarjev, ki so s predstavniki države imeli dovolj razumevanja pri iskanju ustreznih rešitev".

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Kongresni del gasilske svečanosti v Celju. icon-picture-layer-2 1 / 4

Na dogodku v Celju so prevzeli in prikazali delovanje novega preventivnega gasilskega vozila, s katerim bodo ob podpori uprave za zaščito in reševanje ozaveščali javnost o požarni varnosti. Poveljnik gasilske zveze Zvonko Glažar je dejal, da je vozilo plod ideje gasilcev in domačega inženirskega znanja. "Je edinstveno v tem delu Evrope. Vozilo, ki bi mu lahko rekli šola na kolesih, bo poneslo znanje o tem, kako in kaj delati, da ne bo zagorelo. Učni program s prikazi je pripravljen za vse kategorije občanov," je dejal.

Blagoslov novega gasilskega vozila. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za novo preventivno gasilsko vozilo, ki je bilo gasilcem v soboto dopoldne predano pred začetkom kongresnega dela prireditve, je novi obrambni minister Borut Sajovic prepričan, da je to "odlična zgodba, ki bo služila celotni Sloveniji". 'Zakon spoštujemo in živimo po njem' Marjan Šarec, zdajšnji evropski poslanec ter nekdanji imitator, župan, premier in nazadnje minister za obrambo, je vedno ponosno poudarjal, da je hkrati tudi prostovoljni gasilec. Gasilstvo pa ni tuje niti njegovemu nasledniku Sajovicu, ki je po Šarčevem odhodu v Bruselj ta teden prevzel posle na obrambnem ministrstvu. Leta 2007, prvo leto njegovega županovanja v Tržiču, je naredil gasilski izpit tako kot vsi gasilci in gasilke: "Od takrat smo od ene najbolj zaostalih gorenjskih gasilskih zvez v 16 letih naredili zvezo, ki je bila izjemno opremljena, visoko izobražena in človeško motivirana," je Sajovic zatrdil za 24ur.com.

Tudi on je seveda izpostavil je zakon o gasilstvu, ki letos torej praznuje jubilej. "30 let je star, zakaj je dober? Zato, ker smo ga gasilci in državljani vzeli za svojega, ga spoštujemo in živimo po njem. Zato je moje sporočilo s tega mesta tudi, da slovenskega zdravstva ne bo rešil sam zakon, lahko ga pa zakon, ki ga bomo ljudje in vsi zaposleni v zdravstvu vzeli za svojega ter premaknili stvari na bolje," se je dotaknil tudi rak rane v državi.

Novi obrambni minister Borut Sajovic FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand