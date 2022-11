Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo dostopen in enakopraven

Predstavniki socialnih zavodov in društev, ki so podprli novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, pričakujejo, da bosta ministra Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan po slavju resno poprijela za delo. Skrajni čas je namreč, dodajajo, da se področje dolgotrajne oskrbe primerno uredi, da bo starost za skoraj 450.000 državljanov zares lepa in da bodo njihove pravice še vedno široke. Predvsem pa si pristojni želijo, da se nehamo deliti na tiste za in tiste proti, temveč dobimo zakon, ki bo namenjen uporabnikom.