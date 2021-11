Zakon o dolgotrajni oskrbi opozicija označila za neučinkovit in neizvedljiv

Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so v pozivu zapisale, da je vladajoča koalicija v soboto DZ "vnovič spremenila v propagandni stroj svojih partikularnih interesov in interesov aktualne oblasti" .

Sobotna seja odbora za zdravstvo, na kateri so razpravljali o zakonu, je trajala do jutra, saj se je mudilo, ker je seja že to sredo. Ker predsednica odbora ni pridobila soglasja za izvedbo po 22. uri, bi predsednik DZ Igor Zorčič po mnenju opozicije sprejete rešitve moral razglasiti za neveljavne. Zorčič je danes dejal, da te pristojnosti nima oziroma nima nobene podlage v poslovniku, da bi lahko razveljavil dopolnila, ki so bila sprejeta po 22. uri. Dejal je tudi, da delovni čas delovanja DZ ni zapisan v poslovniku, ampak je to dogovor v sklopu letnega plana DZ, ki je bil sprejet na kolegiju v lanskem letu. "Prekoračitev te ure pomeni kršitev dogovora na kolegiju, a še ne pomeni takšne kršitve, da bi bilo zaradi tega delo, ki je bilo opravljeno po 22. uri na odboru, neveljavno ali neupoštevano," je pojasnil Zorčič.

Opozicija opozarja, da so stiske ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, prevelike in preveč tragične, da bi jih lahko izkoriščali za politične cilje.

Prebivalke in prebivalce Slovenije je koalicija po njihovem mnenju vzela za talce, ko je brez javne razprave, neupoštevajoč opozorila ključnih deležnikov ter brez finančne konstrukcije izsilila sprejem neučinkovitega, pomanjkljivega in v praksi neizvedljivega zakona o dolgotrajni oskrbi. Dodajajo, da je s tem poteptala še zadnja merila spoštovanja parlamentarnega dela.

'Koalicija zakon pisala kar na seji'

"Velika zmeda je nastala tudi pri seznanitvi z dopolnili, ki so do članov odbora prihajala tik pred zdajci, zato so ostali brez prepotrebnega časa za odločitev, ali so predlagane rešitve primerne. Dopolnila koalicije k prvim členom predloga zakona so namreč začela prihajati šele po 10 urah zasedanja, kar pomeni, da je koalicija tako pomemben zakon praktično pisala na seji," opozarja opozicija.

Predlog zakona po njihovem mnenju ne bo rešil ključnih vprašanj dolgotrajne oskrbe ter njenega financiranja. Zapisali so, da so stiske ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, prevelike in preveč tragične, da bi jih lahko izkoriščali za politične cilje. "Ne gre namreč za politična prepričanja ali politični prestiž, gre za moralno dolžnost, ki jo nosimo kot ljudje," so dodali in obsodili drugo obravnavo tega zakona.

Levica opozarja pred zlorabo procedur v DZ

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je v današnji izjavi za medije povedal, da je to, kar se je dogajalo na odboru, nesprejemljivo in "prvovrstna zloraba procedur v DZ". "Predsednica odbora je dala na glasovanje sklep, o katerem bi lahko odločal samo kolegij, zakon se je sprejemal pozno v noč, dopolnila so kar prihajala, koalicija, DeSUS in poslanec narodnosti pa so glasovali kot glasovalni stroj, ne da bi vedeli, za kaj gre," je povedal.

Končno različico predloga so poslanci prejeli danes, torej manj kot 24 ur pred obravnavo v DZ. Vatovec je poudaril, da je to totalna katastrofa, saj bodo za tako pomemben zakon v tako kratkem času težko ugotovili, kaj sploh prinaša. Vatovec je dejal, da na tak način DZ ne bi smel sprejemat zakonov. "Odbor bi moral delo končati ob 22. uri in vse, kar se je dogajalo po tej uri, je za nas nelegitimno," je poudaril.

Na vprašanje, ali bo Levica na predlog zakona vložila kakšna dopolnila, pa je dejal, da se je zelo težko v tako kratkem času prebit skozi novo besedilo, a delajo na tem in bodo o vložitvi dopolnil razmislili. Razmislili bodo tudi, kaj narediti naprej, saj "SDS zlorablja različne institucije v državi in se pelje kot valjar tudi čez DZ," je še povedal Vatovec.

Odbor DZ za zdravstvo je v soboto za obravnavo na izredni seji DZ, ki bo v sredo, pripravil dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice so kmalu po 22. uri zapustili sejo. Kot so pojasnili, se ne strinjajo, da se seja v nasprotju s poslovnikom nadaljuje tudi po 22. uri. Odbor je dopolnjeni predlog potrdil z desetimi glasovi za in nobenim proti.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je škodljiv, saj daje ljudem prazne obljube

Socialni demokrati in predstavniki civilne družbe pa so danes opozorili, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v parlamentarni proceduri, škodljiv in nepravičen. Ljudem ponuja prazne obljube in ne rešuje težav številnih, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Zakon gre po besedah sodelujočih, Dejana Židana, poslanca SD, Sonje Lokar, članice Koalicije za dolgotrajno oskrbo pri Ženskem lobiju Slovenije, Amirja Alibabića, predsednika Društva študentov invalidov Slovenije ter Spomenke Valušnik iz Društva Vesele nogice v povsem napačno smer. Namesto, da bi dolgotrajno oskrbo uredil na solidaren in socialno pravičen način, bo to področje postalo neoliberalni divji zahod, kjer bo skrb za starejše in pomoči potrebne pretežno prepuščena njim samim in njihovim družinam.