Slovenija

Na desni strani kritični do zakona o dolgotrajni oskrbi, preostali ga podpirajo

Ljubljana, 24. 04. 2026 13.11 pred 45 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA N.V.
Državni zbor

DZ se je na današnji izredni seji lotil prve obravnave predloga zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi. Vendar so v predstavitvi stališč le poslanske skupine Svobode, Levice in Vesne ter SD menile, da je predlog dober, vse preostale pa so bile zelo kritične.

Predlog želi rešiti težavo, zaradi katere stanovalci v domovih za starejše, sprejeti po 1. decembru, plačujejo občutno višje stroške kot tisti, sprejeti prej. Obe skupini namreč izenačuje. Ureja pa tudi sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje. Poleg tega ureja sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje, je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v poslanski skupini Demokratov predlog ocenili kot popravljanje posledic slabega sistemskega zakona. Ne bodo ga podprli, ker znova le parcialno ureja področje dolgotrajne oskrbe, menijo. Namesto stabilnosti dobivamo nova pravila, je povedala poslanka Demokratov Mojca Žnidarič. Tak pristop vidi kot priznanje, da je bil sistem postavljen na šibkih temeljih. Rešitve je treba po njenih besedah pripraviti celovito v sistemskem zakonu.

Dolgotrajna oskrba
V Resnici ne bodo podprli predloga, ker le začasno krpa težave in blaži posledice. To je interventni gasilski ukrep za manj kot eno leto, je poudarila poslanka Resnice Katja Kokot. Predlog se po njenem opažanju osredotoča zlasti na dolgotrajno oskrbo v instituciji, na dolgotrajno oskrbo na domu pa pozablja. Tudi stroka po njenih besedah vidi predlog le kot vmesni popravek.

V SDS že dlje časa opozarjajo, da pravice obstajajo le na papirju in da vse več upravičencev izbira denarni prejemek, ker ni izvajalcev storitev. Izvajalska mreža ni vzpostavljena, tako da dolgotrajna oskrba na domu skoraj ne obstaja, je menila poslanka SDS Karmen Furman. Medtem se prispevek za dolgotrajno oskrbo po njenem opozorilu pobira na zalogo. Kot najbolj problematično pa vidi, da prispevek plačujejo upokojenci. V SDS si zato prizadevajo za ukinitev prispevka za upokojence.

Potrebujemo jasne in sistemske rešitve, ne pa začasnih, kar obravnavani predlog je, so izpostavili v poslanski skupini NSi, SLS in Fokus. Predlog rešuje nekatere skupine, ne pa vseh, kar ne vidijo kot sistemsko. Premalo rešitev je za dolgotrajno oskrbo na domu, saj se osredotoča le na dolgotrajno oskrbo v instituciji, je ocenil Aleksander Gungl iz te poslanske skupine.

Na levi strani pozdravljajo predlog

Po drugi strani so v Svobodi, Levici in Vesni ter SD predlog ocenili kot dobrodošlega. V Levici in Vesni menijo, da je treba odpraviti težave v praksi, če se te pokažejo, je dejala poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj. Vsak glas proti predlogu je glas proti dostojanstvu starejših, je posvarila.

V Svobodi podpirajo sistem dolgotrajne oskrbe, saj ohranja dostojanstvo najbolj ranljivih ljudi. Pri tako obsežnem sistemskem zakonu je pričakovano, da se pojavljajo težave. Pričakovanje, da bo sistem zaživel čez noč, je nerealno, je dejala poslanka Svobode Sandra Gazinkovski.

V SD vidijo kot pričakovano, če se v praksi pri izvajanju dolgotrajne oskrbe pojavljajo pomanjkljivosti. A te je treba odpraviti, je dejal poslanec SD Damijan Bezjak Zrim. Predlog zlasti odpravlja neenako obravnavo stanovalcev v domovih za starejše, je pojasnil.

DZ bo o tem, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, glasoval danes po obravnavi osnutka letnega poročila o napredku 2026.

dolgotrajna oskrba predlog zakon državni zbor

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

brezveze13
24. 04. 2026 14.05
levi so podobni kot pijanec ki na poti pijan iz gostilne na cesti pozdravljal sam sebe
natmat
24. 04. 2026 14.01
Vsi starejši nimajo dovolj bogatih otrok da bi skrbeli za njih...ne levih ne desnih...
Jak Tobim
24. 04. 2026 14.00
večina mu nasprotuje, manjšina je za. naslov pa tak, kot da bi v parlamentu sedeli trije desni poslanci in bi bilo ostalih 87. halo? 48 je za in 40 proti. manjšinca bosta vzdržana. naj nalov odseva realnost. to je namen naslova, vse ostalo je še zmeraj postkomunistični pamflet.
bb5a
24. 04. 2026 13.57
Koga briga kaj bukovci v levici in vesni mislijo... dejstvo da ne mislijo, ker so bukovi...
Banion
24. 04. 2026 13.56
desni pač nimajo nobenga socialnega čuta oni navijajo za kapital
Smuuki
24. 04. 2026 13.56
Ta zakon je eno skrpucalo. Kaj ste pa od maljevca pričakovali? Poglejte okolico metelkove iz katere prihaja. Je tam vsaj za silo urejeno? Jurski park
Smuuki
24. 04. 2026 13.39
Ker so na levi tako dobri so na volitvah tudi izviseli. Večina očitno drugače misli.
OrodniK
24. 04. 2026 13.39
Bolj kot ga klepljejo in pilijo, bolj kljukast in neupraben in z več problemi je zakon o dolgotrajni oskrbi. Popolnoma zgrešena zadeva, na silo potisnjena, čeprav nedostopna, plačuje pa se.... in bolj in več kot plačujemo, bolj prazna je državna malha... Kmalu še za plače v JS ne bo več... Vrhuuuuunsko menedžerirana zadnja 4 leta....Ah...
zmerni pesimist
24. 04. 2026 13.33
Seveda za vas leve ki imate prste v marmeladi
