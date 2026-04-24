Na desni strani kritični do zakona o dolgotrajni oskrbi, preostali ga podpirajo

Predlog želi rešiti težavo, zaradi katere stanovalci v domovih za starejše, sprejeti po 1. decembru, plačujejo občutno višje stroške kot tisti, sprejeti prej. Obe skupini namreč izenačuje. Ureja pa tudi sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje. Poleg tega ureja sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje, je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec. V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v poslanski skupini Demokratov predlog ocenili kot popravljanje posledic slabega sistemskega zakona. Ne bodo ga podprli, ker znova le parcialno ureja področje dolgotrajne oskrbe, menijo. Namesto stabilnosti dobivamo nova pravila, je povedala poslanka Demokratov Mojca Žnidarič. Tak pristop vidi kot priznanje, da je bil sistem postavljen na šibkih temeljih. Rešitve je treba po njenih besedah pripraviti celovito v sistemskem zakonu.

V Resnici ne bodo podprli predloga, ker le začasno krpa težave in blaži posledice. To je interventni gasilski ukrep za manj kot eno leto, je poudarila poslanka Resnice Katja Kokot. Predlog se po njenem opažanju osredotoča zlasti na dolgotrajno oskrbo v instituciji, na dolgotrajno oskrbo na domu pa pozablja. Tudi stroka po njenih besedah vidi predlog le kot vmesni popravek. V SDS že dlje časa opozarjajo, da pravice obstajajo le na papirju in da vse več upravičencev izbira denarni prejemek, ker ni izvajalcev storitev. Izvajalska mreža ni vzpostavljena, tako da dolgotrajna oskrba na domu skoraj ne obstaja, je menila poslanka SDS Karmen Furman. Medtem se prispevek za dolgotrajno oskrbo po njenem opozorilu pobira na zalogo. Kot najbolj problematično pa vidi, da prispevek plačujejo upokojenci. V SDS si zato prizadevajo za ukinitev prispevka za upokojence. Potrebujemo jasne in sistemske rešitve, ne pa začasnih, kar obravnavani predlog je, so izpostavili v poslanski skupini NSi, SLS in Fokus. Predlog rešuje nekatere skupine, ne pa vseh, kar ne vidijo kot sistemsko. Premalo rešitev je za dolgotrajno oskrbo na domu, saj se osredotoča le na dolgotrajno oskrbo v instituciji, je ocenil Aleksander Gungl iz te poslanske skupine.

Na levi strani pozdravljajo predlog