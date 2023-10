Zakon o dolgotrajni oskrbi: prava rešitev za dostojno starost?

"Brez pomoči je bolj figa, če si sam ves dan doma," v invalidskem vozičku za domačo mizo iskreno priznava 85-letna Angelca Klobasa. Sama le stežka poskrbi zase, zato ji – kolikor lahko – pomagata sin in hčerka; pri jutranjem oblačenju, obrokih, vožnji, sprehodih. Vsak dan jo obišče tudi oskrbovalka iz Javnega zavoda Sotočje, ki v občini Medvode izvaja pomoč na domu. Tako sem vsaj sigurna, da me bo nekdo prišel pogledat, pripoveduje Angelca Klobasa. "Imaš tisto sigurnost, že to veliko pomeni. Sicer je žalostno, če si ves dan sam, pa veš, da ne bo nikogar. Tako pa pridejo dekleta in mi pomagajo, če je treba. Brez njih sem nemočna."

Od pomoči drugih je odvisna tudi 90-letna Marija Pregelj iz Ljubljane. Redno jo zato obiskuje oskrbovalka Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. To mi daje občutek varnosti, pripoveduje 90-letnica: "Da kakšno stvar, če jaz ne morem, malo pospravijo. Če je lepo vreme, gremo tudi ven na sprehod. Pa pogovor je tudi veliko vreden, včasih se je treba malo potožit. Moram reči, da je to veliko vredno. Zelo rada imam te gospe."

Starostnikov, kot sta Angelca Klobasa in Marija Pregelj, je v Sloveniji iz leta v leto več, pojasnjuje Eva Helena Šarec z Urada za makroekonomske analize in razvoj. "Leta 2050 starejših od 80 let ne bo več 115 tisoč, ampak še enkrat toliko. Hkrati pa se povečuje tudi delež starejših od 65 let. Teh ne bo več 20, pač pa 30 odstotkov. In vse to seveda vpliva na sistem zdravstva. Za ljudi po 65. letu starosti namreč zelo hitro naraščajo izdatki za zdravstvo, za ljudi po 85. letu starosti pa izdatki in potrebe po dolgotrajni oskrbi." In tudi zato – dodaja – je dobro urejen in delujoč sistem dolgotrajne oskrbe ključen. "Če imamo urejen sistem dolgotrajne oskrbe, bo v zdravstvu manjši pritisk na družinske zdravnike, na urgenco, hospitalizacije. Seveda pa lahko vidimo tudi manjše težave pri duševnem zdravju, tako oskrbovanca kot svojca."

Čeprav je to znano že vsaj dve desetletji, je prav vsaka vlada – do zadnje Janševe – rešitve dolgotrajne oskrbe le prelagala iz predala v predal, iz leta v leto. Storitve za vse, ki so zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti potrebovali pomoč, niso bile urejene sistemsko. Zdaj, ko smo dobili zakon o dolgotrajni oskrbi, bo drugače, zagotavljajo v vladi. Prva pravica – institut oskrbovalca družinskega člana – bi sicer začela veljati že 1. januarja 2024. Kaj pa vse ostale: vstopne točke na centrih za socialno delo, dolgotrajna oskrba na domu, e-oskrba, dolgotrajna oskrba v institucijah, možnost denarnega prejemka?