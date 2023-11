Kaj prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi?

"Dolgotrajna oskrba je sistem, ki nudi pomoč vsakomur, ko jo potrebuje, ne samo tistim, ki si jo lahko privoščijo," je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je zakon o dolgotrajni oskrbi označi za "eno od naših zelo uspešnih akcij". Dejal je, da so z zakonom vzpostavili sistem, ki je dostopen tako geografsko kot finančno in ki ponuja celotno paleto oskrbe in socialnega varstva za vse. Posamezniku omogoča, da čim dlje ostane v okolju, v katerem živi.

Zakon začne veljati z novim letom, pravice in storitve dolgotrajne oskrbe pa se bodo v naslednjih dveh letih uveljavljale postopoma. "Celoten paket s pravico do dolgotrajne oskrbe institucij in pravico do denarnega prejemka bo začel veljati 1. decembra 2025, pred tem pa dolgotrajna oskrba na domu in e-oskrba s 1. 7. 2025, najhitreje, takoj na začetku uveljavitve pa pravica do oskrbovanega družinskega člana," je minister povzel časovnico.

Še prej bodo upravičenci do storitev dolgotrajne oskrbe na dom začeli prejemati odločbe ZZZS o vključitvi v zavarovanje. Pošiljali jih bodo do konca leta, prve bodo na pošto oddali v ponedeljek. "To je odločba, ki od nas ničesar ne zahteva," je ob tem pojasnil Maljevec. Dokument nam odpira vrata do storitev dolgotrajne oskrbe. če jih potrebujemo oziroma, ko jih bomo potrebovali, je dodal.

Gre za okrog 1,7 milijona zavarovanih oseb, to so vsi, ki so stari vsaj 18 let in so obvezno zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe izven dela, pa tudi zavarovanci za obvezno zdravstveno zavarovaje, ki so lahko mlajši od 18 let in so obvezno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, je povedala generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar.