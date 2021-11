Zakon o dolgotrajni oskrbi: politična kopja se znova lomijo

Ni ga Slovenca, ki se ne bi zaradi staršev, sorodnikov ali prijateljev srečal s problemom dolgotrajne oskrbe starostnikov, invalidov in od pomoči odvisnih oseb. Oskrba seveda stane in je področje, ki terja nujne in hitre rešitve, saj predlog zakona nastaja že skoraj 20 let, prebivalstvo pa se stara. Politična kopja se znova lomijo. Medtem ko koalicija vztraja, da so rešitve v novem predlogu zakona dobre, opozicija opozarja, da vlada s tem zakonom ne rešuje potreb prebivalstva. Svoje poglede sta v oddaji soočili Iva Dimec iz NSi in Maša Kociper iz SAB.

