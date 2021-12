V Srebrni niti razočarani in žalostni: sprejeti zakon ne rešuje temeljnega problema

"Imamo Zakon o dolgotrajni oskrbi. In kaj zdaj? Veseli bi bili, če bi bil končno sprejet dober sistemski zakon. A smo razočarani in žalostni, ker sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi ni dober in tudi ne razrešuje temeljnega problema, ki se vleče že 20 let – sistemskega stabilnega financiranja dolgotrajne oskrbe. Problem se zgolj prenaša v prihodnost," svarijo v društvu Srebrna nit.

Kot poudarjajo v društvu Srebrna nit, starejši niso bili dovolj slišani in njihove pripombe niso bile dovolj upoštevane: "Ugotavljamo, da je starizma in že kar diskriminacije starejših, kljub lepim besedam, vedno več. Pričakujemo, da se bo tovrstna praksa končala čim prej.Ko bomo imeli na voljo končno sprejeto verzijo zakona, bomo šele lahko ugotovili, ali je zakon primeren za izvajanje ali bo potrebna uporaba drugih pravnih možnosti." Kot so sporočili z društva, jih skrbi tudi, kdo in kdaj bo začel s trdim delom in bo v pogovorih s stroko, izvajalci in uporabniki pripravil vse potrebne podzakonske akte – pravilnike, ki naj bi šele prinesli konkretne rešitve ter pogoje izvajanja dolgotrajne oskrbe: "Vsebin tako pomembnega sistemskega zakona, ki jih za zdaj ne poznamo, ker bodo, kakor obljubljajo podporniki zakona, naslovljene šele v napovedanih podzakonskih aktih, zaenkrat ne moremo predvideti."

icon-expand dom za ostarele FOTO: Dreamstime

Kot poudarjajo, je takoj treba spremeniti kadrovske standarde in normative na področju socialne oskrbe in tudi zdravstvene nege: "S spremenjenimi normativi in ureditvijo plač bi se zmanjšala obremenitev zaposlenih in bi bilo morda lažje zagotoviti ustrezne kadre in preprečiti njihovo nadaljnje odhajanje v druge poklice in druge države." Nujno potrebne pa so tudi spremembe na področju izobraževanja, kajti potrebovali bomo nove profile zaposlenih, ki bodo lahko zapolnili kadrovski primanjkljaj na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe, opozarjajo in dodajajo, da je nujen tudi razmislek o migracijski politiki, ker bomo morali privabiti usposobljene kadre iz tujine. Pričakujejo podporo pri gradnji javnih namestitev Za izboljšanje stanja takoj pričakujejo tudi podporo gradnji javnih sodobnih namestitev (manjši domovi za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanjske skupnosti, najemna stanovanja), širitvi pomoči na domu in primerljivo financiranje zdravstvene nege oziroma celovite zdravstvene oskrbe težko bolnih v domovih starejših s financiranjem v negovalnih bolnišnicah.