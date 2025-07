Doma do štiri rastline konoplje, v žepu do sedem gramov sušenega socvetja

Po predlogu zakona bi polnoletnim prebivalcem omogočili, da na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča gojijo do štiri rastline konoplje. Število rastlin, ki jih lahko več posameznikov goji v gospodinjstvu oz. stanovanjski enoti, pa bi omejili na šest. Posameznik bi lahko imel na javnih površinah do sedem gramov sušenega socvetja rastline konoplje, doma pa 150 gramov oziroma do 300 gramov v gospodinjstvu, je v današnji izjavi za medije ob predstavitvi zakonskega predloga dejala poslanka Svobode Sara Žibrat.

S predlogom zakona uvajajo tudi lestvico tolerance THC pri vožnji v cestnem prometu, ki je podobna lestvici pri vožnji pod vplivom alkohola, je dodala Žibrat. V predlogu zakona mejo tolerance postavljajo pri treh nanogramih THC na miligram krvi. Če voznik ne bo kazal psihomotoričnih motenj, ne bo kaznovan, če pa bo kazal rahle motnje, bo prejel kazen 300 evrov in štiri kazenske točke. Za od tri do pet nanogramov THC v krvi voznika predlog zakona določa kazen v višini 600 evrov in osem kazenskih točk, nad pet nanogramov THC pa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

"Z vidika zaščite uporabnika uvajamo tudi prepoved delodajalcev, da testirajo THC uporabnikov v okviru rednih zdravstvenih pregledov delavcev. Poseben pomen pa dajemo tudi zaščiti mladoletnikov. Uvajamo preventivne ukrepe, za katere bo pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, in prepoved dostopa mladoletnikov do rastlin konoplje. Prepovedujemo kajenje v bližini mladoletnikov, posebej pa tudi na javnih površinah, ki so del vzgojno izobraževalnih ustanov," je pojasnila Žibrat.