Slovenija
V veljavi je zakon o božičnici

Ljubljana, 20. 11. 2025 14.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.V.
Z današnjim dnem, dan po objavi v uradnem listu, je začel veljati zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki prinaša obvezno božičnico, zimski dodatek za upokojence ter spremembe na področju t. i. normirancev. Zakon po napovedih delodajalcev čaka ustavna presoja.

Zakon prinaša zimski regres oz. obvezno božičnico, in sicer v višini polovice minimalne plače. Letos bo izplačana v višini 639 evrov, na računih mora biti najpozneje do 18. decembra. Znesek bo neobdavčen in neoprispevčen, podjetja z likvidnostnimi težavami ga bodo lahko pod določenimi pogoji izplačala do konca marca naslednjega leta.

Ker pokojninska reforma še ni uveljavljena, zakon ureja tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem. V višini 150 evrov bo prejemnikom pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja izplačan do 19. decembra.

Zimski regres
Zimski regres FOTO: AP

Zakon prenavlja tudi ureditev za normirance. Prihodkovni pogoj za vstop v sistem za t. i. polne normirance s sedanjih 60.000 evrov zvišuje na 120.000 evrov ter za t. i. popoldance s sedanjih 30.000 evrov na 50.000 evrov. Zvišuje tudi prihodkovni pogoj povprečja prihodkov dveh zaporednih preteklih let za obvezen izstop iz sistema, in sicer za polnega normiranca na 120.000 evrov, za popoldanca na 50.000 evrov in za ostale zavezance na 85.000 evrov.

A zakon po napovedih delodajalskih združenj, ki že ves čas nasprotujejo obveznosti izplačila božičnice, čaka ustavna presoja. Kot je napovedal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in državni svetnik Mitja Gorenšček, bodo zahtevo za to podali prek državnega sveta. Izpodbijali bodo več členov, pri tem pa zahtevali tudi njihovo zadržanje do končne odločitve. Stroka meni, da je za to bolj malo možnosti, delodajalci pa pravijo, da "upanje umre zadnje".

Mnenje, ki so ga naročili pri ustavnih pravnikih, je že pripravljeno, danes pa naj bi pripravili načrt izvedbe vložitve zahteve. Državni svet mora namreč o zahtevi za ustavno presojo odločati na plenarni seji. Redna seja je predvidena za 10. december, delodajalci pa si želijo, da se o ustavni presoji odloča prej, da bo dovolj časa, da se ustavno sodišče izreče o zadržanju. Lovi se namreč rok izplačila božičnice, torej 18. december, je povedal Gorenšek. V tej luči je tako kmalu pričakovati izredno sejo državnega sveta.

božičnica zakon delavci
KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
20. 11. 2025 16.00
Očitno je vaša neka neumna logika takšna,da,če ste tisti prej dobivali Božičnico 700,1000 ali 1500eur Božičnice,da jo boste zdaj dobili samo 639eur phahahahahahahahaha.Lp
ODGOVORI
0 0
Watcherman
20. 11. 2025 15.58
+2
Še enkrat vam napišem Božičnica v višini 639eur bo kot minimalna obvezna za vse to pa ne pomeni,da jo bodo prejeli vsi v takšni višini torej tudi tisti,ki so jo prej dobivali več od te višine kaj vam ni jasno.?????
ODGOVORI
2 0
frenk7
20. 11. 2025 15.57
+0
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo., vredno še več kot zimski regres.
ODGOVORI
1 1
frenk7
20. 11. 2025 15.56
+0
Po 30 letni grozni zapuščini SDS in SD je Golobova vlada samo v 3 letih začela vzpostavljati red in prenovo na mnogih zavoženih področjih, zato pa je deležna takih nasprotovanj in odpora opozicije in koalicijske SD.
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
20. 11. 2025 15.53
+3
V veliko podjetjih so že začeli ukinjati dodatke in stimulacijo, da bo denar za božičnica. Nekaj jih tudi že odpuščajo....tako, da ljudje uživajte decembra, drugo leto ne boste več.
ODGOVORI
4 1
BARABIN123
20. 11. 2025 15.51
+2
LTH Castings 2000€
ODGOVORI
2 0
1butnskala
20. 11. 2025 16.00
-1
malo morgen
ODGOVORI
0 1
Watcherman
20. 11. 2025 16.01
Koliko pa 639eur phahahaha?.
ODGOVORI
0 0
frenk7
20. 11. 2025 15.50
-5
Volivci ne bomo nikoli pozabili vlade 2020-2022, ko so nam vladali avtokrat, primitivci, prostaki, kriminalci, psihopati, sociopati in narcisi,... imenovali smo jih klerojanšizem in jim ni prišlo na misel, da bi uzakonili zimski regres,.... samo polivali so nas s solzivcem
ODGOVORI
0 5
ptuj.si
20. 11. 2025 15.55
+2
Volivci nikoli ne bomo pozabili, da je Šarec vrgel puško v koruzo.
ODGOVORI
2 0
frenk7
20. 11. 2025 15.49
-5
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
1 6
M_teoretik
20. 11. 2025 15.47
+2
A nebi raje ta denar namesto za drage odvetnike, dali svojim zaposlenim!? A za njih pa imajo denar!?
ODGOVORI
3 1
Anion6anion
20. 11. 2025 15.38
+5
A brezposelna nutrija na socialno pomoči , bo tudi dobila božičnico?
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
20. 11. 2025 15.50
+2
Ona dobi mesečni pavšal.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
20. 11. 2025 15.37
+1
Pomembno je da bodo politiki tudi dobili bozicnico.
ODGOVORI
1 0
Watcherman
20. 11. 2025 15.35
+1
Ali vi ne morete razumeti,da tisti,ki ste dobivali višje božičnice ne boste zaradi tega zdaj dobivali manj torej 639eur ta znesek je samo minimalen in obvezen ne pa kot najvišji za izpačilo Božičnice ste res tako zabiti?.
ODGOVORI
3 2
Anion6anion
20. 11. 2025 15.37
+3
To dopovedujem tudi mojemu delodajalcu. A pravi da se drži zakona. To je zanj ugodneje.
ODGOVORI
3 0
aknes
20. 11. 2025 15.48
+0
Kako to da se torej tudi prej ni držal zakona, ko božičnica ni bila obvezna?
ODGOVORI
1 1
deny-p
20. 11. 2025 15.26
+1
Večina v gospodarstvu je nekaj že dobila pres božičem. Pač je bila to zgodba za JS, s katero so si, verjamem, kupili nekaj glasov.... Kakokrkoli lep december
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
20. 11. 2025 15.25
+3
Prašek bo šel kupit LOTO listek za bozičnico.
ODGOVORI
4 1
Anion6anion
20. 11. 2025 15.24
+2
Moj delodajalec lani 1700€, leto 630€, ker tako pravi zakon. Hvala golob
ODGOVORI
6 4
Sirhakel7
20. 11. 2025 15.29
+4
Točno tako. Jaz sem popolnoma na istem. Lani sem dobil 1000 eur, letos bom pa 630. Hvala Robi.
ODGOVORI
6 2
Watcherman
20. 11. 2025 15.32
+0
Ne bo držalo 639eur je minimalni znesek tisti,ki so do sedaj dobivali več bo ista višina ali pa še celo več očitno ne razumeš torej tisti,ki so do sedaj dobivali božičnico 700eur ali več ne bo zaradi tega znižana na 639eur.
ODGOVORI
1 1
Watcherman
20. 11. 2025 15.33
-1
Kdo ti je to povedal,da boš dobil manj,če si prej dobil 1000eur?
ODGOVORI
1 2
Sirhakel7
20. 11. 2025 15.36
+0
Ni res Watcherman, ker stroške božičnice za JU bo v vsakem primeru pokrilo gospodarstvo.
ODGOVORI
1 1
Hitri Zigi 78
20. 11. 2025 15.38
Ja eni pa lansko leto 0 enh pa 1700.Tko je to
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
20. 11. 2025 15.48
Ja delodajalec Watcherman, a teb ni ?
ODGOVORI
0 0
Watcherman
20. 11. 2025 15.22
+3
Hisense Gorenje lani 700eur letos med 800 in 900eur neto.
ODGOVORI
3 0
Misika1967
20. 11. 2025 15.22
+2
Vsak lahko vidi,kako ga delodajalec ceni. Nule smo za njih,upirajo se zimskemu dodatku in naredili bodo vse da ga ne dobimo. 20.12 naredimo generalni strajk pa naj pred prazniki sami delajo.
ODGOVORI
4 2
LevoDesniPles
20. 11. 2025 15.28
+1
lol a misliš da javna sekta preživi če se vse zapre... kje misliš da pobirajo za njihove bogate plače na drevju... jap nenasitna javna sekta odžira v velikih grižljajih od božičnic navadnemu delanemu narodu
ODGOVORI
2 1
Anion6anion
20. 11. 2025 15.35
Strank po 20.12 . Ne bo pomagal nič. Ker vodilni so od takrat do 6. Januarja odsotni. Tako kot nasi pos(t)lanci
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
20. 11. 2025 15.10
+2
A zakon po napovedih delodajalskih združenj, ki že ves čas nasprotujejo obveznosti izplačila božičnice, čaka ustavna presoja. Kot je napovedal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in državni svetnik Mitja Gorenšček, bodo zahtevo za to podali prek državnega sveta. Izpodbijali bodo več členov, pri tem pa zahtevali tudi njihovo zadržanje do končne odločitve. Stroka meni, da je za to bolj malo možnosti, delodajalci pa pravijo, da "upanje umre zadnje". Mnenje, ki so ga naročili pri ustavnih pravnikih, je že pripravljeno, danes pa naj bi pripravili načrt izvedbe vložitve zahteve. Državni svet mora namreč o zahtevi za ustavno presojo odločati na plenarni seji. Redna seja je predvidena za 10. december, delodajalci pa si želijo, da se o ustavni presoji odloča prej, da bo dovolj časa, da se ustavno sodišče izreče o zadržanju. Lovi se namreč rok izplačila božičnice, torej 18. december, je povedal Gorenšek. V tej luči je tako kmalu pričakovati izredno sejo državnega sveta. Kaj zdaj to pomeni? Da je možno zaradi ustavne presoje, da je ne bo al kaj? Sindikati? Lahko bi šli na štrajk decembra, en teden se zapre vse, bojo tenko piskal, brez skrbi !
ODGOVORI
5 3
Magic-G-spot
20. 11. 2025 15.09
-4
Podkupili so Upokojence JS in JU ter ljudi v drzavnih firmah. Korupcija in podkupnina vsem na oceh poleg tega da je zakon diskriminatoren siri sovrastvo kriminal in nasilje ter po novem tudi terorizem. Za oblast je lahko tudi vse to. Ljudje si pac zelijo probleme v prihodnosti ce bodo izvolili se enkrat tole vlado. :)
ODGOVORI
2 6
Vera in Bog
20. 11. 2025 15.03
+0
Narod pripravite se kam boste vlagali haha
ODGOVORI
3 3
