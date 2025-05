Zakon o psihoterapiji: Stroka pred glasovanjem poslancev razdeljena

Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje (SZPS), Zveza organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialno varstvenih storitev Slovenije (ZOPS), Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UL TEOF), Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana), Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS) in Fakulteta za slovenske in medarodne študije, Nova univerza so v sporočilu za javnost podprli predlog zakona.

Dan pred glasovanjem o primernosti Zakona o psihoterapiji v Državnem zboru vse povezane organizacije psihoterapevtov in pacientov množično spodbujajo vse poslance, da izrazijo podporo čimprejšnjem nadaljevanju postopka sprejema zakona. Poziv še posebej namenjajo poslancem, ki so v včerajšnji razpravi v Državnem zboru zavzeli neopredeljena ali negativna stališča do Predloga zakona o psihoterapiji, predvsem strankam Demokrati, SD in SDS. Opozarjajo, da v tem primeru ne gre za zakon o skupni politični usmerjenosti, ampak za podporo najranljivejšim ljudem, ki so v najhujših stiskah in potrebujejo pomoč, ki jim ta trenutek žal ni na voljo.

Vzdržanje ali nasprotovanje zakonu pomeni direktno podporo nadaljnem kaosu in vsem nevarnostim, s katerimi se soočajo uporabniki. Pri Zakonu o psihoterapiji ne gre za politično ali ideološko ali cehovsko pripadnost, ampak za to, da da lahko izključno z nadaljevanjem postopa sprejemanja zakon naredijo boljši ali bolj ustrezen. Vsakršno zaustavljanje in onemogočanje zakona bi pomenilo direktno podporo lobijem, ki so ga uspešno blokirali desetletja. Povezana psihoterapevtska stroka tako spodbuja vse poslance, da v petek na glasovanju izrazijo močno podporo nadaljevanju iskanja pravih rešitev za strokovne pomoči potrebne uporabnike, so zapisali.