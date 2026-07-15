Zakon o Skoku pripravljen za obravnavo na vladi

Kot izhaja iz kratkega povzetka predloga zakona, "ta vzpostavlja povezano specializirano obravnavo najzahtevnejših zadev korupcije, organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma ter drugih podobnih kaznivih dejanj". Prvi cilj predloga je na zakonski ravni povezati pristojnosti Nacionalnega preiskovanega urada (NPU), Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala ter Specializiranega sodišča RS, je ministrstvo navedlo v obrazložitvi predloga. Zadeva, ki bo po zakonskem katalogu sodila v pristojnost Skoka, bo praviloma že od faze policijske preiskave obravnavana v specializirani institucionalni verigi, poudarja predlagatelj.

Janez Janša v DZ FOTO: Aljoša Kravanja

"S tem ciljem je tudi na zakonski ravni poudarjena dolžnost sodelovanja Komisije za preprečevanje korupcije, Urada za preprečevanje pranja denarja, Finančne uprave RS, Javne agencije za varstvo konkurence, Agencije za trg vrednostnih papirjev, inšpekcijskih organov ... s Skokom za potrebe izvajanja njegovih pristojnosti kot tudi možnost, da vodja Skoka o nesodelovanju obvesti predstojnika organa, ki sprejme potrebne ukrepe," navaja predlagatelj.

Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala

Po predlogu se Specializirano državno tožilstvo (SDT) preimenuje v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. SDT bo nadaljevalo delo kot Skok ter ohranilo prostore, sredstva, opremo, dokumentacijo, arhivsko gradivo in osebje. Imenovani in dodeljeni državni tožilci bodo nadaljevali delo, dodeljeni državni tožilci pa do izteka obdobja dodelitve, navaja predlagatelj.

Predlog predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Kot navaja predlagatelj, se namesto štirih specializiranih oddelkov ustanovi Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.

Kaj še predlagajo?