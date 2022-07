Zakon o spremembah družinskega zakonika po skrajšanem postopku v DZ

"S predlaganimi rešitvami se v skladu z navedenimi odločitvami Ustavnega sodišča zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze," so sporočili po seji vlade. V skladu s tem pa se enaka obravnava ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti.

S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik, ter tudi na drugih pravnih področjih, med drugim so izenačeni tudi v pogojih, ki jih Družinski zakonik določa v Petem delu: Posvojitev. S tem bo po mnenju predlagatelja realizirana odločba Ustavnega sodišča, zato sprememba določb Družinskega zakonika v tem delu ni potrebna, so še zapisali.