Usoda zakona o vladi: bo Slovenija dobila tri nova ministrstva?

Zakon o Vladi RS uvaja tri nova ministrstva, za solidarno prihodnost, visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo. Vlado Roberta Goloba trenutno sestavlja 17 ministrov (od tega so trije brez resorja), s spremembo zakona o vladi pa bi sledila reorganizacija in uvedba treh novih ministrstev: ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter ministrstvo za podnebje in energijo.