Zakon o zaščiti živali: široka podpora poslancev, a tudi nekaj pomislekov

DZ se je v okviru druge obravnave opredelil do predloga novele zakona o zaščiti živali. Po razpravi sodeč, uživa predlog med poslanskimi skupinami široko podporo, slišati pa je bilo tudi nekaj pomislekov in opozoril.

Zakon predvideva obvezno označevanje psov že v leglu. Prav tako novela predvideva prostovoljno označevanje mačk. Dopolnjujejo se določbe glede nevarnih psov in ureja status pastirskih psov. Uvaja se prepoved privezovanja psov z določenimi izjemami, prav tako bi prepovedali električne ovratnice. Prepovedujejo se tudi usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna ter zdravih zapuščenih domačih živali v zavetiščih po 30 dneh. Ob tem so dodatno določeni nosilci stroškov za oskrbo zapuščenih živali; ta bo do 30 dni strošek občine, nato imetnika zavetišča, od 120. dneva dalje pa države. Novela predvideva tudi omejitve pri lastništvu eksotičnih vrst živali.

icon-expand Pasji mladički FOTO: Dreamstime

Pri vsem se z nevladnimi organizacijami niso uskladili Kot je povedal Jože Podgoršek, so pri pripravi rešitev upoštevali tudi mnenje večine v DZ in različnih nevladnih organizacij. Čisto pri vseh zadevah se jim ni uspelo uskladiti, a predlagane rešitve po oceni ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška vendarle zasledujejo zaščito in dobrobit domačih živali. Zakon je dober, je poudaril Tomaž Lisec (SDS), a "kaj nam daje dober zakon, če bo praksa slaba". Zato je vse lastnike domačih živali pozval k urejenemu lastništvu in k skrbi za svoje hišne ljubljenčke. Podobno je Branko Simonovič (DeSUS) ugotavljal, da zakon žal ne more preprečiti trpljenja živali, lahko pa postavijo okvire, na podlagi katerih bodo določene živali dobile nekaj več varstva. Kljub dobrim rešitvam zakon ne odpravlja glavnega problema na področju zaščite živali, to je kadrovsko podhranjen in neodziven inšpekcijski nadzor, je opozorila Violeta Tomić (Levica). Iva Dimic (NSi) je izpostavila, da zakon v večini govori o odnosu do malih živali in skrbi zanje, predvsem na podeželju, nikjer pa ni priporočila, kako je z dobrobitjo malih živali v mestih in mestnih središčih.