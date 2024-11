'Zakon poskusa nagovarjanja otrok ne inkriminira'

"V kazenskem zakoniku imamo kaznivo dejanje nagovarjanja otrok k srečanju z nekim spolnim namenom. Torej gre za to, da starejši storilec nekako zlorabi mladega otroka, mlajšega od 15 let, da ga zvabi na srečanje z namenom neke spolne aktivnosti, ki se bo potem odvijala. To je kaznivo dejanje, kjer je zagrožena enoletna zaporna kazen," je v našem studiu navedel Miha Šepec.

Nujni pogoj tega kaznivega dejanja pa je, da dejansko gre za otroka, mlajšega od 15 let."V konkretnem primeru so se samo pretvarjali, da so mlajši kot 15, kar pomeni, da je storilec samo poskušal storiti to kaznivo dejanje, ki se ne more realizirati, saj nimate te žrtve otroka, mlajšega od 15 let," je strokovnjak za kazensko pravo z mariborske pravne fakultete, razložil, da gre za le poskus kaznivega dejanja. "Problem našega zakona pa je, ker pri tem konkretnem kaznivem dejanju poskusa ne inkriminira," je dodal.