Zakon preprečuje, da bi policijska psička Dona in njen vodnik ostala skupaj

Predstavniki Društva za dobrobit živali AniMa-Anmals Matter so v pismu, ki so ga pisali ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar , opozorili na "pomanjkljivost zakona" , kot so se izrazili, zaradi katerega so živali po nepotrebnem na slabšem.

Devet-letna psička Dona, pasme weimaranec, je pet let pomagala Zvonku Galunu pri policijskih delih – izurila se je za iskanje prepovedanih drog in orožja s pomočjo vonja. Po besedah Galuna, ki jih je zapisal v obliki zgodbe o Doni, sta se s psičko v teh letih izredno navezala, saj je večino časa prebivala pri njemu doma. Poleg tega je Doni in Galunu doma družbo delala še psička Pika.

Kot je navedel Galun, je Dona preživela kar nekaj težkih časov, zato meni, da si zasluži imeti miren pokoj. Prepričan je, da bi ji privajanje na novega skrbnika v teh letih povzročilo stres in veliko žalost.

Za policista Galuna so se zavzeli predstavniki Društva za dobrobit živali AniMa-Anmals Matter. V pismu ministrici so izpostavili, da se jim ne zdi prav, da Galun od Policije ne more niti odkupiti Done. Upokojil se je namreč 10. junija, kar pomeni, da od takrat ni več njen vodnik. "Psička je zdaj – namesto da bi bila doma s svojim človekom – zaprta v pesjaku ob drugih delovnih policijskih psih, kar jo vznemirja in ji povzroča trpljenje," so zapisali.

'Po sedanjem pravilniku psička stara devet let ne more s svojim vodnikom v pokoj'

Vse skupaj je povezano z zakonom. Zaradi Pravilnika o službenih živalih so predstavniki Policije posvojitev zavrnili, ker 71. člena pravilnika zapoveduje, da je možen brezplačni prenos živali na vodnika le v primeru, da je bila žival z njim sedem let. Pravilnik ne upošteva starosti živali oziroma pri kateri starosti jo je mogoče prenesti na skrbnika. "Po sedanjem pravilniku, ki je spisan v moderni razviti družbi, psička stara devet let ne more s svojim vodnikom v pokoj, temveč bo prodana na licitaciji. Povprečna starost te pasme pa je samo med 10 in 12 leti," so poudarili v društvu.

V pismu ministrici so bili nadalje jasni, da bi država in njene institucije morale že zdavnaj poskrbeti, da se z živalmi ravna na human način. "Zagotoviti bi morale, da se jih ne izkorišča za določene interese in da so njihovi življenjski pogoji v skladu z njihovimi potrebami. Dobrobit živali je odgovornost vsakega posameznika, pa tudi odgovornost celotne družbe, Slovenska policija pa bi morala z zgledom podati primere najboljše prakse," so spodbudili ministrico, da naj poskrbi, da se kaj premakne na tem področju.

V društvu so prepričani, da Policija Done nikakor ne bi smela prodati na dražbi, temveč da bi moral Galun dobiti možnost, da jo posvoji – ali brezplačno ali po simbolični ceni. "Devet let stara psička se smatra za ostarelo in bi ji razhod z vodnikom povzročil izjemno močan stres in le ugibamo lahko, kako bi se na to odzvala – lahko tudi z agresijo," so opomnili.

'Licitacija neuporabnih psov je povsem neprimeren način prodaje'

Ob tem so v društvu izrazili negativno mnenje o licitacijskem načinu prodaje službenih psov. Opozorili so, da psi sodijo med visoko razvita živa bitja. "Poleg tega pes ni stvar, ni predmet, ampak je subjekt, kar je ne nazadnje posredno zapisano tudi v Zakonu o zaščiti živali, zato je takšen način prodaje za Policijo neuporabnih psov povsem neprimeren. Nujno bi morali najti drugačen, bolj sprejemljiv in primeren način oddajanja takšnih psov," so poudarili.

Na koncu so spomnili, da sicer slovenska zakonodaja priznava živali kot bitja, ki lahko čutijo užitek, bolečino, veselje ali trpljenje, zato bi bilo prav, kar bi morali upoštevati tudi pri primeru Done in podobnih zgodbah policijskih psov.

Za odziv smo prosili tudi ministrstvo za notranje zadeve. Ko bomo prejeli odgovore, jih bomo objavili.