Maruša Babnik je pojasnila, da so zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora vložili zaradi 49-stranske komunikacijske strategije Gibanja Svoboda. Po njenih besedah ta ne govori o dosežkih stranke, temveč o tem, kako volivce prepričevati s čustvi. Napovedala je, da želijo na izredni seji govoriti predvsem o etičnem kodeksu in odgovornosti poslancev, da javnosti predstavljajo transparentne in resnične informacije. Alenka Bratušek je odgovorila, da se veseli nove seje, saj bodo lahko na njej znova predstavili številke. Opozorila je, da interventni zakon po njihovi oceni za milijardo evrov znižuje prihodke treh blagajn javnega financiranja, pokojninske, zdravstvene in državnega proračuna. "Če ti eno milijardo znižaš prihodke treh blagajn javnega financiranja, pokojninske, zdravstvene in državnega proračuna, je treba ljudem povedati, kako boš to nadomestil," je poudarila. Babnik je njene navedbe zavrnila. Povedala je, da je minister Janez Šircelj predstavil načrt pokritja predvidene 647-milijonske vrzeli. Po njenih navedbah naj bi z urejanjem evidenc privarčevali 52 milijonov evrov, z digitalizacijo 83 milijonov, z upravljanjem javnega premoženja 125 milijonov, dodatnih 125 milijonov pa s centralizacijo javnih naročil. Preostanek bi po njenih besedah pokrili z gospodarsko rastjo. Bratušek je te napovedi označila za "pravljico za lahko noč". Opozorila je, da je prodaja državnega premoženja v proračunu že načrtovana v višini 303 milijonov evrov, pri čemer po njenem mnenju ni jasno, katere nepremičnine naj bi prodali in koliko so vredne. Spomnila je tudi na ZUJF in opozorila, da je država že v preteklosti iskala milijardo evrov prihrankov z varčevalnimi ukrepi.

Žakelj: Zakon prinaša nekaj vsakomur

Janez Žakelj iz Nove Slovenije je Bratušek odgovoril, da je tudi sama kot nekdanja ministrica dobro poznala pripravo proračuna. Spomnil je na milijardni primanjkljaj, ki naj bi nastal v času prejšnje vlade, in na takratne napovedi glede stroškov plačne reforme. Ob tem je ocenil, da komunikacijska strategija Gibanja Svoboda temelji na predpostavki, da bi zmaga desne koalicije na referendumu pomenila zastrašujoč scenarij za družbo. "Pri nas pa piše, in tako sem jaz vedno kot župan in politik govoril: pomirimo njihove strahove in jih prepričajmo z dejstvi in številkami," je dejal. Poudaril je, da po zagotovilih premierja ljudem ne bo treba skrbeti za njihove denarnice. Zakon po njegovih besedah prinaša nekaj vsakomur, razbremenjuje gospodarstvo in odpira nove možnosti za delovno aktivne. Ob tem je zagotovil, da bodo socialno ogroženi še naprej deležni pomoči, dolgotrajna oskrba in socialni transferji pa ostajajo. Bratušek je opozorila, da javne finance že brez interventnega zakona beležijo milijardni primanjkljaj. Spomnila je tudi na opozorila Bruslja glede presežnega primanjkljaja in na obresti, ki jih država plačuje za svoje obveznice. "99 odstotkov ljudi bo mogoče dobilo nekaj evrov, en odstotek bo dobil pa tisoče evrov na mesec dodatno v žep," je ocenila. Zato zakon po njenem mnenju koristi predvsem najpremožnejšim. Dodala je, da je vprašljivo tudi, ali bodo gospodinjstva dejansko občutila obljubljene prihranke pri davku na dodano vrednost ter elektriki in ogrevanju. Znižanje dajatev za elektriko in ogrevanje naj bi bilo namreč predvideno le za devet mesecev, medtem ko bi posledice za javne finance ostale dolgoročne. Žakelj je ob tem opozoril, da lahko že 120 evrov za posameznega upokojenca pomeni veliko.

Feketija: Posamezne ukrepe je treba obravnavati posebej

Igor Feketija iz Levice je menil, da je edini način za presojo zakona analiza vsakega posameznega ukrepa, njegovih stroškov, upravičencev in tveganj, da načrtovani učinki ne bodo doseženi. Očitek, da Levica ne skrbi za uravnoteženost javnih financ, je zavrnil. Spomnil je, da je Slovenija po njegovih besedah najvišjo bonitetno oceno dosegla tudi na račun strukturnih reform, med drugim pokojninske reforme in reforme dolgotrajne oskrbe, ki ju je v prejšnjem mandatu izpeljala Levica. Ob tem je opozoril na odločitve sedanje vlade pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2026. Po njegovih besedah je vlada zmanjšala transferje v pokojninsko in zdravstveno blagajno, hkrati pa zagotovila dodatnih 300 milijonov evrov za obrambo. Žakelj je njegove navedbe zavrnil. Dejal je, da je prejšnja vlada v prvih mesecih leta ustvarila milijardni primanjkljaj, ministrstvu, ki ga je vodila Levica, pa je očital, da v štirih letih ni uspelo uskladiti cen enakih storitev v domovih za starejše. Feketija je odgovoril, da je sedanja vlada z rebalansom proračuna za leto 2026 povečala odhodke za 1,2 milijarde evrov, vendar kljub temu ostala znotraj dovoljenega primanjkljaja. Ponovno je opozoril na zmanjšanje transferjev v pokojninsko blagajno za 214 milijonov evrov in v zdravstveno blagajno za 100 milijonov evrov. Po njegovih besedah so manjkajoča sredstva nadomestili tudi z izpraznitvijo rezervnega demografskega sklada.

Babnik: Vsi resorji so dobili nazaj več kot 400 milijonov evrov

V razpravo se je znova vključila Babnik, ki je opozorila, da je prejšnja vlada v predlogu proračuna za leto 2026 predvidela 3,4-odstotni primanjkljaj, kar naj bi bilo nad dovoljenim. Zavrnila je očitke, da bodo zaradi interventnega zakona ljudje ostali brez socialnih transferjev, štipendij ali družinskih prejemkov. Poudarila je, da so z rebalansom resorjema za šolstvo in socialo vrnili več kot 400 milijonov evrov. Zakon po njenih besedah prinaša koristi upokojencem, gospodinjstvom, delovno aktivnim upokojencem, mladim družinam in drugim skupinam prebivalstva. "Da nam očitajo, da nikomur ničesar ne prinese in da enemu odstotku bogatih prinese veliko več, nekaterim pomeni pet, deset, 50 evrov mnogo, nekaterim pa 500 evrov nič," je dejala. Ponovno je poudarila, da so že predstavili načine, kako bodo pokrili finančno vrzel, zato se ji zdi opozarjanje na morebitne posledice zakona neprimerno.

Bratušek: Gre za zakon za bogate

Bratušek je nato odgovorila na vprašanje, ali se strinja z izjavo predsednika vlade Janeza Janše, da bi bilo za vlado bolje, če zakon ne bi bil sprejet.

Dejala je, da številke kažejo drugačno sliko, kot jo predstavljajo v koaliciji. Po njenih navedbah je primanjkljaj v letu 2026 znašal 2,1 milijarde evrov, v rebalansu, ki ga je pripravila sedanja vlada, pa 2,2 milijarde evrov. Opozorila je tudi na proračun za leto 2027, v katerem naj bi po njenih besedah zmanjševali sredstva za štipendije, invalide in družine. "Če bo ta zakon sprejet, sledijo vsi ti rezi in to seveda za vlado niso ukrepi, ki bi ji zviševali priljubljenost," je dejala. Na vprašanje, kaj meni o obljubah, da bodo ljudje zaradi zakona imeli več denarja v žepih, je odgovorila, da naj bi posameznik s povprečno plačo prihranil nekaj evrov pri DDV-ju in dodatnih 15 evrov na mesec pri elektriki, medtem ko naj bi menedžerji pridobili tudi 20.000 evrov na mesec. Glede morebitnega poraza koalicije na referendumu je ocenila, da je vsak referendum do neke mere tudi zaupnica ali nezaupnica vladi. Po njenem mnenju se koalicija pripravlja na možnost, da bo v nedeljo večina volivcev glasovala proti zakonu.

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