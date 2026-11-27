Maruša Babnik je pojasnila, da so zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora vložili zaradi 49-stranske komunikacijske strategije Gibanja Svoboda. Po njenih besedah ta ne govori o dosežkih stranke, temveč o tem, kako volivce prepričevati s čustvi.
Napovedala je, da želijo na izredni seji govoriti predvsem o etičnem kodeksu in odgovornosti poslancev, da javnosti predstavljajo transparentne in resnične informacije.
Alenka Bratušek je odgovorila, da se veseli nove seje, saj bodo lahko na njej znova predstavili številke. Opozorila je, da interventni zakon po njihovi oceni za milijardo evrov znižuje prihodke treh blagajn javnega financiranja, pokojninske, zdravstvene in državnega proračuna.
"Če ti eno milijardo znižaš prihodke treh blagajn javnega financiranja, pokojninske, zdravstvene in državnega proračuna, je treba ljudem povedati, kako boš to nadomestil," je poudarila.
Babnik je njene navedbe zavrnila. Povedala je, da je minister Janez Šircelj predstavil načrt pokritja predvidene 647-milijonske vrzeli.
Po njenih navedbah naj bi z urejanjem evidenc privarčevali 52 milijonov evrov, z digitalizacijo 83 milijonov, z upravljanjem javnega premoženja 125 milijonov, dodatnih 125 milijonov pa s centralizacijo javnih naročil. Preostanek bi po njenih besedah pokrili z gospodarsko rastjo.
Bratušek je te napovedi označila za "pravljico za lahko noč". Opozorila je, da je prodaja državnega premoženja v proračunu že načrtovana v višini 303 milijonov evrov, pri čemer po njenem mnenju ni jasno, katere nepremičnine naj bi prodali in koliko so vredne.
Spomnila je tudi na ZUJF in opozorila, da je država že v preteklosti iskala milijardo evrov prihrankov z varčevalnimi ukrepi.
Žakelj: Zakon prinaša nekaj vsakomur
Janez Žakelj iz Nove Slovenije je Bratušek odgovoril, da je tudi sama kot nekdanja ministrica dobro poznala pripravo proračuna. Spomnil je na milijardni primanjkljaj, ki naj bi nastal v času prejšnje vlade, in na takratne napovedi glede stroškov plačne reforme.
Ob tem je ocenil, da komunikacijska strategija Gibanja Svoboda temelji na predpostavki, da bi zmaga desne koalicije na referendumu pomenila zastrašujoč scenarij za družbo.
"Pri nas pa piše, in tako sem jaz vedno kot župan in politik govoril: pomirimo njihove strahove in jih prepričajmo z dejstvi in številkami," je dejal.
Poudaril je, da po zagotovilih premierja ljudem ne bo treba skrbeti za njihove denarnice. Zakon po njegovih besedah prinaša nekaj vsakomur, razbremenjuje gospodarstvo in odpira nove možnosti za delovno aktivne. Ob tem je zagotovil, da bodo socialno ogroženi še naprej deležni pomoči, dolgotrajna oskrba in socialni transferji pa ostajajo.
Bratušek je opozorila, da javne finance že brez interventnega zakona beležijo milijardni primanjkljaj. Spomnila je tudi na opozorila Bruslja glede presežnega primanjkljaja in na obresti, ki jih država plačuje za svoje obveznice.
"99 odstotkov ljudi bo mogoče dobilo nekaj evrov, en odstotek bo dobil pa tisoče evrov na mesec dodatno v žep," je ocenila. Zato zakon po njenem mnenju koristi predvsem najpremožnejšim.
Dodala je, da je vprašljivo tudi, ali bodo gospodinjstva dejansko občutila obljubljene prihranke pri davku na dodano vrednost ter elektriki in ogrevanju. Znižanje dajatev za elektriko in ogrevanje naj bi bilo namreč predvideno le za devet mesecev, medtem ko bi posledice za javne finance ostale dolgoročne.
Žakelj je ob tem opozoril, da lahko že 120 evrov za posameznega upokojenca pomeni veliko.
Feketija: Posamezne ukrepe je treba obravnavati posebej
Igor Feketija iz Levice je menil, da je edini način za presojo zakona analiza vsakega posameznega ukrepa, njegovih stroškov, upravičencev in tveganj, da načrtovani učinki ne bodo doseženi.
Očitek, da Levica ne skrbi za uravnoteženost javnih financ, je zavrnil. Spomnil je, da je Slovenija po njegovih besedah najvišjo bonitetno oceno dosegla tudi na račun strukturnih reform, med drugim pokojninske reforme in reforme dolgotrajne oskrbe, ki ju je v prejšnjem mandatu izpeljala Levica.
Ob tem je opozoril na odločitve sedanje vlade pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2026. Po njegovih besedah je vlada zmanjšala transferje v pokojninsko in zdravstveno blagajno, hkrati pa zagotovila dodatnih 300 milijonov evrov za obrambo.
Žakelj je njegove navedbe zavrnil. Dejal je, da je prejšnja vlada v prvih mesecih leta ustvarila milijardni primanjkljaj, ministrstvu, ki ga je vodila Levica, pa je očital, da v štirih letih ni uspelo uskladiti cen enakih storitev v domovih za starejše.
Feketija je odgovoril, da je sedanja vlada z rebalansom proračuna za leto 2026 povečala odhodke za 1,2 milijarde evrov, vendar kljub temu ostala znotraj dovoljenega primanjkljaja.
Ponovno je opozoril na zmanjšanje transferjev v pokojninsko blagajno za 214 milijonov evrov in v zdravstveno blagajno za 100 milijonov evrov. Po njegovih besedah so manjkajoča sredstva nadomestili tudi z izpraznitvijo rezervnega demografskega sklada.
Babnik: Vsi resorji so dobili nazaj več kot 400 milijonov evrov
V razpravo se je znova vključila Babnik, ki je opozorila, da je prejšnja vlada v predlogu proračuna za leto 2026 predvidela 3,4-odstotni primanjkljaj, kar naj bi bilo nad dovoljenim.
Zavrnila je očitke, da bodo zaradi interventnega zakona ljudje ostali brez socialnih transferjev, štipendij ali družinskih prejemkov. Poudarila je, da so z rebalansom resorjema za šolstvo in socialo vrnili več kot 400 milijonov evrov.
Zakon po njenih besedah prinaša koristi upokojencem, gospodinjstvom, delovno aktivnim upokojencem, mladim družinam in drugim skupinam prebivalstva.
"Da nam očitajo, da nikomur ničesar ne prinese in da enemu odstotku bogatih prinese veliko več, nekaterim pomeni pet, deset, 50 evrov mnogo, nekaterim pa 500 evrov nič," je dejala.
Ponovno je poudarila, da so že predstavili načine, kako bodo pokrili finančno vrzel, zato se ji zdi opozarjanje na morebitne posledice zakona neprimerno.
Bratušek: Gre za zakon za bogate
Bratušek je nato odgovorila na vprašanje, ali se strinja z izjavo predsednika vlade Janeza Janše, da bi bilo za vlado bolje, če zakon ne bi bil sprejet.
Dejala je, da številke kažejo drugačno sliko, kot jo predstavljajo v koaliciji. Po njenih navedbah je primanjkljaj v letu 2026 znašal 2,1 milijarde evrov, v rebalansu, ki ga je pripravila sedanja vlada, pa 2,2 milijarde evrov.
Opozorila je tudi na proračun za leto 2027, v katerem naj bi po njenih besedah zmanjševali sredstva za štipendije, invalide in družine.
"Če bo ta zakon sprejet, sledijo vsi ti rezi in to seveda za vlado niso ukrepi, ki bi ji zviševali priljubljenost," je dejala.
Na vprašanje, kaj meni o obljubah, da bodo ljudje zaradi zakona imeli več denarja v žepih, je odgovorila, da naj bi posameznik s povprečno plačo prihranil nekaj evrov pri DDV-ju in dodatnih 15 evrov na mesec pri elektriki, medtem ko naj bi menedžerji pridobili tudi 20.000 evrov na mesec.
Glede morebitnega poraza koalicije na referendumu je ocenila, da je vsak referendum do neke mere tudi zaupnica ali nezaupnica vladi. Po njenem mnenju se koalicija pripravlja na možnost, da bo v nedeljo večina volivcev glasovala proti zakonu.
Razprava tudi o najemninah in davčnih razbremenitvah
Žakelj je v nadaljevanju ocenil, da referendum ni več zgolj vprašanje zakona, temveč tudi vprašanje, kakšno družbo si želimo.
"Vedno bolj imam občutek, da ta referendum ni o zakonu, ampak o tem, koga bomo v tej državi cenili," je dejal.
Po njegovih besedah zakon nagrajuje tiste, ki delajo in so prizadevni, hkrati pa ohranja socialno pomoč za tiste, ki jo potrebujejo. Izrazil je upanje, da bodo volivci prepoznali, da bo ljudem, ki delajo, v denarnicah ostalo več.
Feketija je medtem opozoril na predlagano znižanje davka pri oddajanju premoženja v najem. Kot je dejal, se ukrep predstavlja kot pomoč mladim pri dostopu do stanovanj, vendar naj bi se dve tretjini ukrepa nanašali na oddajanje garaž, poslovnih prostorov, lokalov in parkirišč.
Opozoril je tudi na primere, ko posameznik svoje premoženje oddaja lastnemu podjetju, s čimer bi lahko plačal manj davka.
Po njegovih besedah bi najemodajalec pri stanovanjskih najemninah prihranil približno 10,8 odstotka ene mesečne najemnine na leto. Ob tem je izrazil dvom, da bi se zaradi tega najemnine dejansko znižale.
"Pred volitvami ste obljubili 13. pokojnino, zdaj pa namesto tega uvajate 13. najemnino," je bil kritičen.
Žakelj je odgovoril, da večja ponudba stanovanj na trgu praviloma pomeni nižje cene. Dodal je, da številne nepremičnine trenutno niso oddane, ker se lastnikom to ne izplača.
Po njegovem mnenju zakon ustvarja boljše pogoje za oddajanje nepremičnin in bi lahko spodbudil povečanje ponudbe. Ob tem je poudaril, da ni mogoče zagotoviti, da bodo vsi najemodajalci znižali najemnine.
Bratušek je opozorila, da so podobne ukrepe že preizkusili v eni od prejšnjih vlad, vendar po njenem mnenju niso delovali.
Babnik pa je Bratušek očitala neučinkovito upravljanje javnih financ v času, ko je bila sama ministrica. Ponovno je poudarila, da bodo z rebalansom zagotovili sredstva za šolstvo in socialo ter zavrnila opozorila, da ljudje zaradi zakona ne bodo dobili obljubljenih pravic.
Ob tem je izpostavila tudi napoved trgovinske zbornice, da bo ob uveljavitvi zakona sprejet podzakonski akt, ki naj bi preprečeval zviševanje maloprodajnih cen oziroma zagotovil njihovo znižanje.
Bratušek je v odgovoru poudarila, da je gospodarska rast v času Golobove vlade med najvišjimi v Evropski uniji. Volivce je pozvala, naj ne verjamejo zgolj obljubam, da bo bolje, ampak naj presodijo, ali želijo, da Slovenija ostane socialna ter solidarna država, in da naj glasujejo proti.
Žakelj pa je ob koncu znova pozval volivce, naj na referendumu glasujejo za zakon o razvoju Slovenije.
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