Zakona o gradnji javnih najemnih stanovanj ne bo: 'Tak zakon ni potreben'

LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci so današnja glasovanja obstruirali.

Predlog zakona so v zakonodajni postopek vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP, katerih poslanci so v ponedeljek opozarjali na visoke cene novih stanovanj in visoke tržne najemnine, predvsem v urbanih središčih. "Z njim bi ljudem ponudili javno alternativo tržnemu najemu ali nakupu stanovanja," je o obravnavanem dokumentu povedal Marko Koprivc (SD).

Zakon bi uveljavil proračunski vir za gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj po vsej državi v šestih letih, in sicer skupaj 1,3 milijarde evrov nepovratnih in povratnih sredstev ter državnih poroštev. Uvedel bi tudi javno službo gradnje, prenove ali nakupa stanovanj, namenjenih za oddajo v dolgoročni najem.

Tako vladi kot poslancem SDS, NSi in SNS se zakon ne zdi potreben, njihova stališča pa so bila v ponedeljek podobna – veljavni stanovanjski zakon ustrezno ureja stanovanjsko politiko in najemna razmerja. Robert Rožac z ministrstva za okolje in prostor je v zakonskem besedilu opazil vrsto terminoloških neskladnosti, sicer pa je spomnil na novelo stanovanjskega zakona, s katero je vlada že vzpostavila pogoje za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj.