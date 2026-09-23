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Slovenija

Prikrita vojna grobišča: MOL zahteva ustavno presojo novele zakona

Ljubljana, 23. 09. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Množično grobišče pri Brežicah-1

Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev z zahtevo za zadržanje izvajanja, so potrdili na občini. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za obrambo Vide Čadonič Špelič ne vidijo razloga "ne za eno ne za drugo dejanje".

Vida Čadonič Špelič je na novinarski konferenci o uresničevanju novele zakona dejala, da so pripravili odgovor na zahtevo za ustavno presojo in zadržanje izvajanja novele in ga bodo posredovali vladi. Prepričani so, da se bo pokop nekoč tudi zgodil, saj si žrtve zaslužijo spoštovanje, je poudarila.

Spomnila je, da je DZ novelo sprejel 26. maja, veljati pa je začela 4. junija. Po njenih besedah je bilo nato treba implementirati tri glavne točke, in sicer uvesti postopek za izdajo odločbe o ugotovitvi smrti ter sprejeti pravilnik o ravnanju z biološkimi vzorci in profili DNK za namen identifikacije žrtev iz prikritih vojnih grobišč ter pravilnik o pogojih za pieteten prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev.

"Mi kot matično ministrstvo ugotavljamo, da smo do sedaj v tem kratkem času izpeljali vse aktivnosti in vse naloge, da bi se dejansko ta pokop lahko začel," je povedala.

Po njenih besedah so že komunicirali z javnim podjetjem Žale, tam so bili tudi na obisku, in večkrat osebno in pisno komunicirali z Mestno občino Ljubljana (MOL), največkrat z dvema podžupanoma. Z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem pa se doslej niso sestali.

"V kolikor bi hoteli izpeljati trajni in pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z Molom, ki nam bi določil pokopno mesto znotraj pokopališča Žale, kot določa zakon," je pojasnila. Dodala je, da od MOL niso dobili odgovora, so pa prejšnji teden dobili zahtevo za ustavno presojo zakona in za začasno zadržanje.

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