Zakona s predlogi za razbremenitev zaporov prejela več pripomb

Gre za predlog novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, za katero se je javna razprava iztekla 5. decembra. Nanj je ministrstvo prejelo pripombe finančnega in ministrstva za javno upravo, uprave za probacije, varuha človekovih pravic in vrhovnega državnega tožilstva, vendar se do njih še ni opredelilo, saj so dali prednost pripravi predloga zakona o dodatnih ukrepih za zagotavljanje varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora zaradi prezasedenosti in pomanjkanja pravosodnih policistov, ki je bil v javni razpravi do 15. januarja.

Ministrstvi za finance in za javno upravo glede slednjega opozarjata, da je treba nekatere člene zapisati določneje, varuh človekovih pravic pa predlaga vključitev drugih ukrepov, kot so izrekanje neprostostnih kazni, so povzeli na pravosodnem ministrstvu.

Vrhovno državno tožilstvo po navedbah ministrstva izraža pomisleke nad možnostjo predčasnega odpusta šest mesecev pred koncem prestajanja kazni, pa tudi nad možnostjo prekinitve kazni zapora za tri mesece zaradi prezasedenosti zavoda.