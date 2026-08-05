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Slovenija

Zakonca Južna izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije

Ljubljana, 05. 08. 2026 15.19 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
STA M.S.
Dari Južna

Družba Perspektiva FT v lasti zakoncev Darija in Vesne Južna je prejšnji mesec izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije. Najbogatejša Slovenca sta imela v lasti skoraj dvoodstotni delež Telekoma.

Dari Južna je za portal Info360 potrdil izstop in dodal, da je za Perspektivo FT prodaja deleža "zgolj sprememba v portfelju naložb". Ob tem pa ni odgovoril na vprašanji, ali je izgubil zaupanje v večinsko državnega telekomunikacijskega operaterja oziroma za kaj bo porabil prejeto kupnino za delež Perspektive FT.

Zakonca Južna, sicer najbogatejša Slovenca z lestvice revije Finance Manager, sta se z julijsko prodajo delnic Telekoma odrekla tudi dividendam.

Delničarji Telekoma Slovenije bodo namreč na skupščini 20. avgusta odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 53,5 milijona evrov. Po predlogu bodo za dividende namenili skoraj 30 milijonov evrov, kar znese 4,60 evra bruto na delnico. Zaradi izteka mandata štirih članov nadzornega sveta je na dnevnem redu tudi imenovanje novih nadzornikov.

Vesna in Dari Južna
Vesna in Dari Južna
FOTO: 24UR

Da je družba Perspektiva FT izstopila iz lastništva Telekoma, je razvidno iz podatkov s presečnim datumom 31. julij na portalu Ebonitete. Perspektiva FT je medtem še vedno navedena med desetimi največjimi delničarji na uradni spletni strani Telekoma. Kot je razvidno, je imela 30. junija 1,94-odstotni delež.

Na ljubljanski borzi je bil sicer 24. julija sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem delnic Telekoma.

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KOMENTARJI30

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bububu123
05. 08. 2026 16.57
Denar pa na petrol... Sedaj njihov na vladi... Torej pričakujemo da bodo šle sedaj cene močno navdol, ko pa Kupi še za ta denar delnice ptrola pa gre na 2€
Odgovori
0 0
Smuuki
05. 08. 2026 16.41
Kakšna skrb na levi kam bosta vložila? Sigurno da za dopust tega ne bosta potrošila kot to počnete levaki. Ker tega ne bosta zapravila bosta še bolj bogata. Pa kaj ko levaki tega ne morete razumeti. Vi v trenutku zapravite vse. Ni kupa da ga ne razbrskate. Po enem mesecu ste spet revni
Odgovori
-2
0 2
Diabloss
05. 08. 2026 16.31
Sta vložila v Petrol
Odgovori
+2
3 1
patogen
05. 08. 2026 16.30
Edinega slovenskega veletrgovca, bogatega Josipa Benka iz Prekmurja, je ubil leta 1945 Puklasti Miha, Ribičičev podrejeni. Izgleda alergija na bogate še vedno obstaja.
Odgovori
-3
1 4
ivo105
05. 08. 2026 16.40
pati, ne gre za bogate, temveč za politično vezane tsjkunske roparje, ki niso z delom in znanjem prisli do bogastva!
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+4
4 0
wsharky
05. 08. 2026 16.18
ja Stevo zahteva po 5.000 eur za vsak glas podpore arestantu janši, pa je moral prodat, da bo lahko glasove poplačal
Odgovori
+2
3 1
St. Gallen
05. 08. 2026 16.04
A res bo nalozba.v Vzajemno?
Odgovori
-3
0 3
Slovenska pomlad
05. 08. 2026 15.55
Res sem vesel,da jima SDS pomaga pri bogatenju.
Odgovori
+7
13 6
janez653
05. 08. 2026 16.00
a to leti na Petrol? Sj to veš, da ima Petrol največ malih deličarjev in da si lahko vsak kupi delnice Petrola?
Odgovori
+1
5 4
lakala28
05. 08. 2026 16.24
Dragi janez, ti si res en janez. Govora je o zgodovinskih maržah, ki jih je bolnik prve dni samooklicane vlade prevarantov dodelil južnam in orbanescuju. Ja, mali delničarji bodo tudi nekaj dobili, večinski lastnik pa mogoče celo največ, mnogo več kot vsi ostali. A je to tudi v kleti jasno ali bo treba pomoč UI?
Odgovori
+4
6 2
patogen
05. 08. 2026 16.26
Koliko je šele Golob osrečil Nemce, ko jim je spustil ceno bencina lani. Ker Petrol toži Tinino tetko Nado. To je srž vseh težav in ne marže.
Odgovori
-1
3 4
janez653
05. 08. 2026 16.52
zgodovinske marže. Veš koliko se je dvignila marža? Za pičlih 1,67c na liter. In kljub dvigu marž imamo še vedno najnižje marže v EU
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0 0
Lion91
05. 08. 2026 15.49
Najbogatejša Slovenca. Njuna pot do uspeha je bila tlakovana s trdim delom, poštenjem in žuljavimi rokami.
Odgovori
+7
10 3
PEACEMAKER
05. 08. 2026 15.55
Delavec ja
Odgovori
+5
6 1
lakala28
05. 08. 2026 16.25
Z žulji na rokah je kvečjemu zavijal darila za kralja korupcije jajota, da mu je to omogočil.
Odgovori
+6
6 0
televizija2000
05. 08. 2026 15.47
Spokajta bogatuna
Odgovori
+13
16 3
klop12
05. 08. 2026 15.41
a ni ta ženska podobna uni Bolgarki iz onecoina
Odgovori
+8
9 1
Ne hodimnavolitve
05. 08. 2026 15.41
Jima Vizjak pripravlja novo naložbo! Bo s tem poravnal svoje apartmaje.
Odgovori
+13
16 3
Bozjidar
05. 08. 2026 15.30
Bosta vlozila v Petrol,😡😡
Odgovori
+15
16 1
borjac
05. 08. 2026 15.24
Zakonca Južna sta VODILNA SLOVENSKA LOPOVA , povezava z podzemljem ....
Odgovori
+21
26 5
ptuj.si
05. 08. 2026 15.40
Kak dokaz
Odgovori
-14
2 16
Groucho Marx
05. 08. 2026 16.13
Zanimivo, kako lewaci sovrazite južne, musarje istega kalibra pa povzdigujete. 😅
Odgovori
-2
2 4
lakala28
05. 08. 2026 16.26
Kje prosim je kdo od levih napisal, da poveličuje musarja? Bi šlo ali podtikate, tako kot ste navajeni in potvarjate dejstva?
Odgovori
+3
4 1
ivo105
05. 08. 2026 16.43
marxi, musarjevi nimajo politično podprtega naropanega premoženja.
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
05. 08. 2026 15.23
Hmmm, pa ne, da bosta kupila delnice Vzajemne?
Odgovori
+8
8 0
ivo105
05. 08. 2026 16.45
južna sta kupila specialni avto, ki bo prenesel premoženje v onostranski svet, da bosta še naprej uživala naropano!
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+2
2 0
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