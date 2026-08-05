Zakonca Južna izstopila iz lastništva Telekoma Slovenije

Dari Južna je za portal Info360 potrdil izstop in dodal, da je za Perspektivo FT prodaja deleža "zgolj sprememba v portfelju naložb". Ob tem pa ni odgovoril na vprašanji, ali je izgubil zaupanje v večinsko državnega telekomunikacijskega operaterja oziroma za kaj bo porabil prejeto kupnino za delež Perspektive FT.

Zakonca Južna, sicer najbogatejša Slovenca z lestvice revije Finance Manager, sta se z julijsko prodajo delnic Telekoma odrekla tudi dividendam.

Delničarji Telekoma Slovenije bodo namreč na skupščini 20. avgusta odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 53,5 milijona evrov. Po predlogu bodo za dividende namenili skoraj 30 milijonov evrov, kar znese 4,60 evra bruto na delnico. Zaradi izteka mandata štirih članov nadzornega sveta je na dnevnem redu tudi imenovanje novih nadzornikov.