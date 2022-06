Zakonca Tuš s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde

Ker Tuš zaradi zdravstvenega stanja iz Brazilije ne more pripotovati v Slovenijo, so ga danes zaslišali prek videokonference. Kot je dejal, imaš, ko si zdrav, tisoč težav, ko zboliš, pa samo eno in da se je zato odločil podpisati omenjeni sporazum.

Specializirano državno tožilstvo zakoncema Tuš in Matjažu Zadravcu, ki je bil v letu 2010 direktor Tuš Holdinga in je na februarskem predobravnavnem naroku krivdo priznal, v obtožnici očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ker naj bi v sostorilstvu s prodajo blagovne znamke Tušmobil oškodovali Tuš Holding.

Zakonca Tuš naj bi najprej leta 2011 nase brezplačno prenesla to blagovno znamko in jo nato leta 2016 prodala za 29 milijonov evrov. Kot so ob preiskavah Nacionalnega preiskovalnega urada leta 2017 pisali nekateri mediji, naj bi blagovno znamko prenesla na podjetje Tus Global Group iz Hongkonga, to pa naj bi bilo zelo verjetno v lasti Mirka Tuša in ustanovljeno prav z namenom, da jih je skril pred upniki.

Prav banke upnice naj bi organom pregona tudi prijavile sporne posle, saj so se zavedale, da zakonca Tuš s kupnino najverjetneje ne bosta poravnala svojih obveznosti do skupine Tuš.