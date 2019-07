Zakonca Vajnhandl končno odstranila ključavnice v frizerskem salonu

Sodni izvršitelj je v spremstvu ključavničarja prišel naredit, kar mu je naložilo sodišče. Vstopil bi lahko tudi na silo, a to ni bilo potrebno, saj so ključavnico umaknili, kot kaže, tik pred njegovim prihodom. Milena Vajnhandl bi sicer morala dostop do salona omogočiti že do pretekle nedelje.

"Sodišče je jasno zapisalo kako in kaj, ne? Tako, samo tožena stranka nam je malo olajšala delo in to je vse," pravi Tadej Poljak, sodni izvršitelj.

Zakoncev Vajnhandl danes tam ni bilo, Milena Vajnhandl se na naš vnovični klic ni odzvala. Izvršitelj je zamenjal ključavnice, ključe pa bo v roke dobila frizerka Tadeja Ravšl. "Na enih vratih smo namestili ključavnico, na drugih zamenjali vložke. Skoraj mesec dni frizerka ni mogla v salon, čeprav v celotni zgodbi ni nič kriva nič dolžna. To zanjo pomeni tudi velik izpad prometa. Zdaj bo končno lahko znova začela delati,"še pravi Poljak.

Najemnica Ravšlova pa: "Po eni strani sem vesela, da se je ta agonija zaenkrat končala, pod drugi strani pa zaskrbljena, ker ne vem, kaj to za nas pomeni, za koliko smo oškodovani, kako so to vse skupaj razumele stranke, bomo videli čez mesec, dva."

Pri tem je Vajnhandlova vrgla najemnico iz objekta, ki sploh ni njen, trdi odvetnik srbske družbe Putnik. Da sta ga Vajnhandlova zasedla po osamosvojitvi in si ga nato na podlagi ponarejene kupoprodajne pogodbe prilastila, zaradi česar je bil Friderik Vajnhandl pravnomočno obsojen na pogojno kazen.

"Glede na to kaj se v tem primeru dogaja, jaz mislim, da bi nas vse nas moralo bit strah,Glede na to, da se pri nas lahko zgodi, da se nekdo na podlagi ponarejenih listin vpiše v zemljiško knjigo, da se nekdo na podlagi ponarejenih listin vzame nekaj za svoje, pa to ni neka premična stvar, ampak nepremičnina, jo uporablja, opravlja poslovno dejavnost v tem objektu,"pravi Ingmar Bloudek, odvetnik družbe Putnik.

Okrožno Sodišče je nedavno spet razsodilo v prid družbe Putnik, vendar sodba še ni pravnomočna.