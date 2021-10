PRENOS V ŽIVO: Zakonita, sorazmerna in strokovna uporaba sile? To bo ugotavljala posebna komisija

25 pridržanih oseb, dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč, šest poškodovanih policistov, poškodovana so bila tudi službena vozila Policije. To je prva statistika včerajšnjih protestov, ki so se sprevrgli v nasilne izgrede. Središče prestolnice se je kopalo v oblakih dima in solzivca. Policija je večkrat uporabila prisilna sredstva. Nezavestnega moškega s Kongresnega trga pa je odpeljalo reševalno vozilo, ena od prič pravi, da so se nad moškim znesli prav policisti. Je bila uporabljena pretirana sila?

"Ko bomo vse te stvari pogledali, vključno s kakšno resno strokovno debato, ki ne izhaja zgolj iz tega, kar smo videli na televiziji ali prebrali na Twitterju, bomo lahko ugotovili, ali je bilo reagiranje policije v skladu s strokovnimi pričakovanji," pojasnjuje Lobnikar. Ob tem pa še dodaja, da ne smemo pozabiti na to, da imajo tudi prebivalci v centru, ki mislijo, da so jim bili v policijskih postopkih kršene pravice in svoboščine, pravico do pritožbe.

Branko Lobnikar s Fakultete za varnostne vede meni, da je Policija zelo intenzivno uporabila prisilna sredstva. Ali je šlo za nezakonito in nesorazmerno uporabo sile, bo pokazala resna analiza, ki jo morajo opraviti tako Policija kot tudi drugi nadzorstveni organi, na primer Varuh človekovih pravic, ali pa tudi nevladne organizacije, pojasnjuje Lobnikar. S tem se strinja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl . Kot pravi, mora biti v tem primeru ustanovljena posebna komisija, ki jo ustanovi generalni direktor. Vsako množično uporabo sile bodo morali oceniti z vidika zakonitosti in strokovnosti – torej vsako uporabo vodnega topa, plinskega sredstva … Žaberl še pojasnjuje, da Policija snema te dogodke ravno z namenom dokazovanja morebitnih kršitev in z namenom dokazovanja, da sama ni prekoračila pooblastila. Posnetki pa se lahko uporabijo v obe smeri, torej tudi v smeri, da Policija ni ukrepala tako, kot bi morala. "Seveda je pomembno vprašanje, ali je bila tolikšna sila uporabljena zakonito in strokovno," meni Žaberl.

Lobnikar še pripoveduje, da je dejstvo, da ima Policija za uporabo prisilnih sredstev pooblastilo v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, da je bil aktiviran 9. člen in da je Policija reagirala tudi na podlagi tega, kar je slišala s strani predsednika vlade in ministra za notranje zadeve po protestih prejšnjo sredo, ko sta tako eden kot drug od Policije zahtevala bolj zavzeto uveljavljanje zakonov, vključno z uporabo prisilnih sredstev. "Seveda ne gre pričakovati, da bodo tviti predsednika vlade izzveneli v vetru." Tudi zaradi tega je bilo po njegovem mnenju za pričakovati, da bodo policisti bolj intenzivno uporabili prisilna sredstva. "Res pa je tudi, da nasprotna stran intenzivno išče konflikt," še dodaja. Pri tem omeni primer Zlatka, ki po njegovem mnenju zadnjih par mesecev zelo intenzivno stopnjuje in išče konflikt. "Vsi pa so prepričani, da imajo prav, in nihče se ne trudi, da bi prišlo do deeskalacije konflikta."

Za odziv smo prosili tudi oba policijska sindikata. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko pravi, da obsojajo nasilne izgrede. "Glede ravnanja Policije pa smo že nekajkrat povedali, da je delovanje Policije v takih primerih vezano na ukaz neposredno nadrejenih. Praviloma se pooblastila policistov v takšnih primerih ne izvajajo po odločitvi posameznika, temveč skupinsko na ukaz," pojasnjuje. Tudi Cvetko pravi, da bo morebitno sorazmernost uporabljenih pooblastil morala ugotavljati posebna komisija in se tudi opredeliti do vseh potencialnih pritožb ljudi. Torej, treba bo ugotoviti, ali so bila prisilna sredstva uporabljena strokovno, zakonito in sorazmerno. "Glede na način poveljevanja, ukazovanja in kasneje izvajanja teh pooblastil si upam trditi, da so vsaj policisti ta pooblastila izvajali zakonito in strokovno," je še jasen Cvetko. Na vsa vprašanja glede delovanja policistov pa bo moralo odgovoriti vodstvo Policije, še dodaja.

Na včerajšnje dogajanje so se odzvali tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije. Prepričani so, da je nujna parlamentarna preiskava glede ukrepanja policije. "Na PMVD z veliko zaskrbljenostjo spremljamo odzivanje policije na proteste v Ljubljani, ko je v več primerih uporabila plinska sredstva, plinske naboje, vodni top, konjenico, policijske pse," so zapisali.