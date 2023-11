Zakonodaja je jasna: vožnja v naravi z motornimi vozili je prepovedana

Kot smo poročali, je britanski nadzorni organ (ASA) prvič v zgodovini prepovedal predvajanje oglasa za Toyoto Hilux, ker je ta destruktiven do narave in brez občutka odgovornosti do družbe. Oglas so posneli v Sloveniji, so za britanski The Independent potrdili v Toyoti. Pojasnili so, da so ga snemali na zasebnem zemljišču in da so za snemanje pridobili dovoljenje.

Kaj vse pa spada pod splošno rabo vodnega dobra? Na DRSV pojasnjujejo, da gre tukaj predvsem za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, "če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, natege in podobno) ali postavitve oz. zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje" . Pri tem je treba poudariti, da se vodno dobro lahko uporablja le tako, da nista ogrožena njegova substanca in izključena njegova naravna vloga. Če so navedeni pogoji izpolnjeni, lahko DRSV izda soglasje k uporabi zemljišča.

Kot so pojasnili, lahko v okviru splošne rabe vsakdo uporablja naravno in grajeno vodno javno dobro na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o vodah. Seveda pod pogojem, da se s takšno rabo ne sme škodljivo vplivati na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov ter se ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih.

"Lastništva zemljišč so opredeljena v zemljiščnem katastru. Vodno zemljišče je lahko tudi v zasebni lasti, vendar ne glede na to, za vsa vodna zemljišča veljajo omejitve, ki izhajajo iz določil Zakona o vodah," so poudarili na DRSV.

A kakšno dovoljenje in od koga so ga dobili, ni povsem jasno. Kot so nam pojasnili na Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV), v njihovi evidenci ni zaprosil za uporabo vodnega zemljišča s strani Agencije "The & Partnership" oziroma produkcijskega studia "Papaya Films UK", ki sta snemali oglas. Prav tako so poudarili, da DRSV ni bila seznanjena s snemanjem oglasa za Toyoto v rečni strugi.

"Poseganje na vodotoke, vodna in priobalna zemljišča ter objekte vodne infrastrukture, ki bi presegalo obseg splošne rabe, ni dopustno," so jasni v DRSV.

Na DRSV so pojasnili še, da morajo biti posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča skladno s 5. členom Zakona o vodah programirani, načrtovani in izvedeni tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se ne slabšata vloga in stabilnost objektov vodne infrastrukture, da se ohranjajo vodni režim, naravni procesi, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov, ter zagotavlja varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave.

Kakšne so kazni za tovrstno početje?

Na ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), DRSV in Inšpektorat za naravne vire in prostor smo naslovili tudi vprašanja o tem, kakšne so kazni za vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju. To področje ureja Zakon o ohranjanju narave (ZON), ki v 28.b členu določa: "Da se je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni in drugi lasten pogon vozila."

Obstaja sicer nekaj redkih izjem, ki veljajo samo za službene vožnje za opravljanje občinsko redarske službe, javne gozdarske, kulturno varstvene, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, lovsko čuvajske in ribiško čuvajske službe, inšpekcijskega nadzora, naloge obrambe in druge strokovne službe.

Na MNVP so poudarili, da je vožnja z motornimi vozili prepovedana tudi po drugih predpisih: v Zakonu o planinskih poteh (19. člen), Zakonu o gozdovih (40. člen) in Zakonu o kmetijskih zemljiščih (5. člen, dopustitev prostega gibanja drugim osebam po neobdelovalnih kmetijskih zemljiščih, če se s tem ne povzroči škoda).

Na podlagi Zakona o ohranjanju narave so za prekršek organiziranja vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju (160.a in 161.b člen ZON) zagrožene globe do 10.000 evrov.