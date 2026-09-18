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Slovenija

Zakonodajni predlog Svobode za davčno razbremenitev srednjega razreda

Ljubljana, 18. 09. 2026 15.18 pred 34 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA
Robert Golob

V poslanski skupini Svoboda so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Kot je dejal predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda oz. tistih z dohodki med 30.000 in 120.000 evrov letno.

Po pojasnilih vodje Gibanja Svoboda Roberta Goloba so se za predlog sprememb zakona odločili, ker aktualna koalicija, ki je pred volitvami obljubljala davčno razbremenitev prebivalstva, v vsem tem času v zvezi s tem ni naredila ničesar, razen za posameznike s plačo nad 7500 evrov mesečno.

Spremembe zakona, ki so jih pripravili, so po njegovih besedah usmerjene v razbremenitev srednjega razreda oziroma v zaposlene, ki so steber vsake družbe, in tiste, ki v resnici s svojo produktivnostjo najbolj dvigujejo gospodarsko rast. "Ko govorimo o srednjem razredu, govorimo o vseh tistih, ki zaslužijo med 30.000 in 120.000 evrov letno," je pojasnil v današnji izjavi v DZ. Dodal je, da bi bili ti deležni največjega učinka sprememb dohodninske lestvice.

"Predlagani ukrepi so taki, da bomo čisto vsi imeli nekaj od njih," je prepričan Golob.

Vlada v senci
Vlada v senci
FOTO: Bobo

Kot je spomnil, so ukrep davčne razbremenitve napovedovali že pred volitvami v njihovem predvolilnem programu. "Prepričani smo bili, da bo vladna koalicija to izpeljala, a ni," je dodal.

Med razlogi za spremembe dohodnine je omenil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki uvaja socialno kapico samo za del prebivalstva. "Temu, da se uvaja socialna kapica samo za najbogatejše, nasprotujemo," je bil jasen.

Kot drugi razlog pa je izpostavil tudi visoko gospodarsko rast v prvem polletju. Po Golobovih besedah ta izhaja iz povečanja izvoza zaradi tujih neposrednih investicij, ki so se začele in "bolj ali manj tudi končale" v času nekdanje vlade, ter iz večje domače potrošnje.

"Do večje domače potrošnje lahko prideš s tem, ko daš ljudem več denarja, večjo plačo in božičnico. Ravno to se je izkazalo kot eden najboljših ukrepov za pospeševanje gospodarske rasti, zato verjamemo, da ta sprememba dohodnine ne bo imela pozitivnega učinka le na posameznika in njegovo denarnico, temveč tudi na gospodarsko rast, ker bo še dodatno pospeševala domačo potrošnjo. S tem bomo lahko ohranili gospodarsko rast na sedanji ravni," je dejal.

Po njegovih besedah zakon o dohodnini ni blokiran z referendumom in ga je zato možno sprejeti takoj. "Zato pričakujemo podporo tudi vladajoče koalicije, če misli resno s tem, da je treba davčno razbremenitev izpeljati," je izpostavil.

Ob tem se je dotaknil tudi napovedi predsednika vlade Janeza Janše, kako bo 50.0000 javnih uslužbencev "prisilno prezaposlil v gospodarstvo". "Naš odgovor na to je sprememba dohodninske lestvice, po kateri bo medicinska sestra na letni ravni profitirala skoraj 700 evrov, učitelj pa 1100, ker verjamemo, da davčna razbremenitev mora veljati za vse, ne pa samo za izbrance," je sklenil.

Dvig splošne davčne olajšave in spremembe mej davčnih razredov

Med konkretnimi predvidenimi spremembami iz predloga novele je poslanka Svobode Alenka Bratušek omenila dvig splošne davčne olajšave za nekaj manj kot 1000 evrov na 6500 evrov in spremembe mej davčnih razredov. "Predvsem pa znižujemo odstotke obdavčitve in za vse, ki zaslužijo več kot 150.000 evrov letno, ohranjamo 50-odstotni razred," je dodala.

Finančni učinek zakonskega predloga na državni proračun je ocenjen na nekaj manj kot 700 milijon evrov na letni ravni. "Je torej še bolj izvedljiv kot interventni zakon, za katerega verjamem, da ga bodo ljudje na referendumu zavrnili," je poudarila.

Po njenih besedah je Svobodin zakonodajni predlog od interventnega zakona boljši tudi zato, ker daje srednjemu razredu in ne samo bogatim. "Posameznik s povprečno plačo, dvakratnikom ali trikratnikom povprečne plače po interventnem zakonu domov ne bo prinesel niti evra višje plače, po našem zakonu pa kar konkretno," je prepričana Bratušek.

Glede podpore koalicije pa je dejala, da tako, kot so upoštevali njihov predlog ter pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtali določbe glede biokomponent, verjame, da bodo tudi v tem primeru sprejeli njihovo ponujeno roko. "Da to sprejmemo na način, da se lahko novela zakona uveljavi že s 1. januarjem 2027," je sklenila.

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KOMENTARJI5

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Bolfenk2
18. 09. 2026 16.05
Rekel bi podpiram, če predlog ne bi prišel od tistih, ki so z oderuškimi davki 4 leta uničevali srednji razred. Na koncu pa še grozili s takimi davki na nepremičnine, ki so dejansko pomenili nacionalizacijo privatnega premoženja. Zadnji hip nam je premoženje rešila desna vlada. Levičarjem ne smeš verjeti nič. Njihova politika je vedno bila, da jemljejo pridnim in delovnim in delijo lenuhom.
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0 0
Majzelj
18. 09. 2026 16.02
Golob imel si štiri leta. Cela štiri leta in kaj si naredil? Delovne si obdavčil, lene nagradil! Ostani v senci.
Odgovori
0 0
Muki.
18. 09. 2026 16.00
Zdaj pa.bo.
Odgovori
0 0
ArkaMast
18. 09. 2026 15.45
Zelo za to.
Odgovori
-1
1 2
brezveze13
18. 09. 2026 15.41
zakaj zavajate narod vlada do sedaj kar se tiče davčne razbremenitve ni naredila prav nič za nobenega ker je opozicija interventi zakon blokirala in bodo rezultati kakršni pač bodo šele po referendumu in golob sedaj nekaj pametuje kot da njegova ideja nekaj šteje, bolje da razmisli in sprejme da je pač izgubil svoj status premiera , svojim poslancem in članom pove da se naj začnejo v parlamentu dostojno vesti in sodeluje z vlado da lahko v miru opravljajo svoje poslanstvo, v kolikor bo opozicija prihajala na dan s pametnimi predlogi in brez nagajanja verjetno bi tudi koalicija našla pot za sodelovanje
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