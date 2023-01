Zakonska podlaga za prenos pristojnosti ministrstev po nujnem postopku v DZ

"Uveljavitev sprememb Zakona o vladi in posledično Zakona o državni upravi se je odložila zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma, kjer pa je bila volja ljudstva jasna," so pojasnili. Nenazadnje je tudi zaradi referendumske odločitve pomembno, da vlada lahko čim prej začne delovati v skladu s spremembami Zakona o vladi, ki so bile potrjene v okviru zakonodajnega referenduma. S tem bo vladi omogočeno optimalno izvajanje izvršilne funkcije in ne bo ogroženo izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju, so pojasnili.

Še posebej je ta izrazit na največjih upravnih enotah, ki poslujejo v regionalnih, urbanih, gospodarskih in univerzitetnih središčih. S spremembo oziroma možnostjo prenosa krajevne pristojnosti se tako zasleduje varstvo pravic posameznika, da bo v njegovi zadevi odločeno v zakonitem roku oziroma bodo istovrstne zadeve v različnih upravnih enotah obravnavane enako, so pojasnili.

Prav tako novela zakona omogoča organom, ki morajo voditi elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva, pridobivanje elektronskega naslova za vročanje iz centralnega registra prebivalstva, kar je podatek, ki ga je uvedel zakon o debirokratizaciji. S tem bi omogočili enako rešitev, kot je za pridobivanje podatka za vročanje v fizični obliki, tudi za pridobitev podatka, ki omogoča vročanje v elektronski obliki, so še pojasnili na ministrstvu.

Vlada je hkrati določila besedilo predloga novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in ga bo skupaj s spremembami Zakona o državni upravi poslala DZ v obravnavo po skrajšanem postopku, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Tudi ta novela bo omogočila začetek delovanja vlade v skladu z reorganizacijo vlade.

Poglavitna rešitev, ki jo prinaša ta novela, je vzpostavitev enotne Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), kar bo omogočilo učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Z uvedbo enotne agencije bo poleg administrativnega optimiziranja delovanja dosežen tudi vsebinski preplet oz. omogočena neprekinjena podpora aktivnostim vzdolž celotne lestvice tehnološke pripravljenosti, so pojasnili na ministrstvu.

Novela zakona vzpostavlja tudi inovacijski svet kot najvišje strokovno telo ARIS na področju inovacijske dejavnosti, še dodajajo.