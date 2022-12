Zakonske določbe o obdelavi podatkov o letalskih potnikih niso neustavne

Varuh človekovih pravic je zakonski ureditvi očital kršitev 38. člena ustave, ki varuje pravico do varstva osebnih podatkov. Očital je, da zakonodajalec ni določil dovolj jasno in določno, kateri osebni podatki letalskih potnikov se lahko obdelujejo za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj.

Izpodbijana zakonska ureditev je bila sprejeta zaradi obveznosti Slovenije, da prenese v svoj pravni red direktivo EU, je ustavno sodišče spomnilo ob današnji objavi odločbe.

Ker so očitki o protiustavnosti zakonskih določb pomenili tudi očitek o neskladnosti določb evropske direktive s pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je Ustavno sodišče Sodišču Evropske Unije, ki je izključno pristojno presojati o veljavnosti prava Unije, predložilo vprašanje v predhodno odločanje. Sodišče Evropske Unije je v sodbi z 21. junija odgovorilo tudi na zastavljeno vprašanje glede jasnosti in določnosti osebnih podatkov letalskih potnikov.