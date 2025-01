Zakonski predlog: nižja omrežnina za januar in februar

Kot so dodatno sporočili iz Gibanja Svoboda, so se koalicijske poslanske skupine odzvale na stisko in šok prebivalk in prebivalcev, ki so zaradi nove metodologije obračunavanja omrežnine nesorazmerno obremenjeni z visokimi stroški omrežnin v višji sezoni.

Ocenjujejo namreč, da je znatno povišanje cene omrežnine, o čemer so poročala mnoga gospodinjstva, neživljenjsko, nesorazmerno in v luči zelenega prehoda celo kontraproduktivno. "V skladu s svojimi pristojnostmi smo se kot zakonodajalec odločili zaščititi ljudi," pravijo.

Dodajajo, da namen zakona "nikakor ni poseg v omrežninsko metodologijo, temveč omilitev njenih posledic za ljudi, še posebej pa za določene ogrožene skupine".

Prav tako Agenciji za energijo ne odrekajo pravice, da postavlja metodologijo, a jo znova pozivajo, da razmisli o velikem razkoraku tako med višjo in nižjo sezono kot med prvim in preostalimi časovnimi bloki.

Kot so še navedli, zakon ne bo imel vpliva na državni proračun in tudi ne bo negativno vplival na vzdrževanje in razvoj omrežja.

Vložitev zakonskega predloga sledi sporu med vlado in Agencijo za energijo glede novega sistema obračuna omrežnine, pri katerem je vlada med drugim agencijo pozvala k takšni spremembi sistema, da gospodinjski odjemalci s sončnimi elektrarnami in tudi gospodarstvo ne bi bili deležni drastičnega zvišanja strokov omrežnine, predvsem v zimski sezoni. Ob tem je preostale tri člane sveta agencije pozvala k odstopu.

Agencija je zavrnila poziv k spremembam, saj da je novi sistem strokovno utemeljen in skladen z usmeritvijo na evropski ravni, hkrati je predstavila stališče Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), ki ji pritrjuje v tem, da je pristojna za omrežninski sistem, in o političnih pritiskih obvestila Evropsko komisijo.

Komisija je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. Vlada se nato ni odločila predlagati razrešitve preostalih treh članov sveta agencije. Kot so pojasnili, so si vzeli čas, da komisiji predstavijo svojo plat zgodbe.

Sestanek na to temo bo v četrtek v Bruslju, kamor bo odpotovala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.