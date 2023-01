Zakonu bodo prikimali in ga takoj nato poslali v ustavno presojo

Državni zbor bo na današnji seji ponovno odločal o noveli zakona o finančni upravi, ki jo je že potrdil sredi decembra, teden dni pozneje pa so državni svetniki nanjo izglasovali odložilni veto. Zmotila jih je predvsem določba, po kateri se lahko pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov, in to zgolj na podlagi odločitve pooblaščene osebe Finančne uprave RS.

Zaradi veta bo tokrat za sprejetje potrebna absolutna večina, torej 46 glasov poslancev, ki pa je že zagotovljena. Zakon bodo namreč podprli tako poslanci Gibanja Svoboda kot Levice, ki so bili prvič skeptični. Še na odboru za finance minuli teden je namreč glas Levice umanjkal, predlog pa ni dobil zadostne podpore.

A zdaj so si premislili. "Koalicijski partnerji Gibanje Svoboda in Levica bomo pri ponovnem odločanju podprli Zakon o finančni upravi," so sporočili iz obeh strank. Poudarili so, da zakon odpravlja škodljive posege, ki jih je v organizacijo in delovanje Finančne uprave vnesla prejšnja vlada. "Poleg tega zakon prinaša novo določbo glede sledenja blagu, s katero bo lahko Finančna uprava učinkoviteje sledila blagu in odkrivala morebitne poskuse utaje davkov in hujše davčne prekrške," so dodali.

Prav slednje določilo je bilo kamen spotike, v Gibanju Svoboda in Levici pa so zdaj našli salomonsko rešitev: zakon bodo poslali v ustavno presojo. "Ker je pri slednji, kljub izdatnim pojasnilom in strokovnih utemeljitvam podanih s strani predlagatelja, prišlo do številnih pomislekov, tako znotraj koalicije kakor tudi s strani zainteresirane in strokovne javnosti, se partnerji v dogovoru z Ministrstvom za finance in vlado zavezujemo, da bomo ta člen poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje," so zagotovili.