Zakon o gostinstvu potrjen, mu grozi ustavna presoja?

DZ je zakon po navedbah zavoda potrdil kljub številnim strokovnim opozorilom, pravnim pomislekom in glasovom iz prakse.
"Zakon, kot je bil sprejet, vključuje vrsto določb, ki bodo večini obstoječih ponudnikov kratkoročnih nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, onemogočile nadaljnje delo. Gre za regulacijo, ki ni utemeljena na dejanskih podatkih o stanju trga, temveč na napačnih interpretacijah oglaševalskih platform," so zapisali v sporočilu za javnost.
Poleg tega zakon po njihovi oceni uvaja neizvedljive postopke za pridobivanje soglasij in nesorazmerne omejitve, ki ne razlikujejo med mestnimi in podeželskimi okolji, profesionalnimi ponudniki in občasnimi sobodajalci.
Zavod Gostoljubnost slovenskih domov opozarja, da potrebujemo "pametno in uravnoteženo" ureditev, ki bo omogočila razvoj odgovornega kratkoročnega nudenja nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, hkrati pa naslovila težave na dolgotrajnem najemnem trgu z ukrepi, ki imajo dejanski učinek.
"Ker zakon po našem mnenju ni skladen z ustavo in pravnim redom EU, bomo nadaljevali z ustreznimi pravnimi ukrepi. Hkrati bomo v dialogu z evropskimi institucijami zagovarjali razumno ureditev, ki temelji na podatkih in praksi, ne na predsodkih," so še zapisali. Med potencialnimi ukrepi je tudi pobuda za ustavno presojo.
Zakon zasebne sobe, apartmaje in hiše po njihovih besedah napačno opredeljuje kot problem, namesto da bi ta del nastanitev prepoznal kot ključni del turistične ponudbe, ki prispeva k lokalnemu razvoju in razpršeni turistični politiki, so sklenili.
Poslanci so zakon o gostinstvu v današnjem ponovnem odločanju potrdili z 52 glasovi za in 31 proti, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za so glasovali v koaliciji, kjer so prepričani v potrebo po regulaciji kratkotrajnega oddajanja nepremičnin, opozicija pa mu je nasprotovala.
