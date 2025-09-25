Svetli način
Slovenija

Zakon o gostinstvu potrjen, mu grozi ustavna presoja?

Ljubljana, 25. 09. 2025 14.27 | Posodobljeno pred 2 urama

STA , D. S.
15

V zavodu Gostoljubnost slovenskih domov so razočarani nad vnovično potrditvijo novega zakona o gostinstvu, ki bo po njihovih navedbah večini ponudnikov kratkoročnih nastanitev onemogočil nadaljnje delo. Zakon po njihovi oceni ni skladen z ustavo, niti s pravnim redom EU, zato proti njegovi uveljavitvi napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev.

DZ je zakon po navedbah zavoda potrdil kljub številnim strokovnim opozorilom, pravnim pomislekom in glasovom iz prakse.

"Zakon, kot je bil sprejet, vključuje vrsto določb, ki bodo večini obstoječih ponudnikov kratkoročnih nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, onemogočile nadaljnje delo. Gre za regulacijo, ki ni utemeljena na dejanskih podatkih o stanju trga, temveč na napačnih interpretacijah oglaševalskih platform," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega zakon po njihovi oceni uvaja neizvedljive postopke za pridobivanje soglasij in nesorazmerne omejitve, ki ne razlikujejo med mestnimi in podeželskimi okolji, profesionalnimi ponudniki in občasnimi sobodajalci.

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov opozarja, da potrebujemo "pametno in uravnoteženo" ureditev, ki bo omogočila razvoj odgovornega kratkoročnega nudenja nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, hkrati pa naslovila težave na dolgotrajnem najemnem trgu z ukrepi, ki imajo dejanski učinek.

Nad zakon o gostinstvu z ustavno presojo?
Nad zakon o gostinstvu z ustavno presojo? FOTO: Bobo

"Ker zakon po našem mnenju ni skladen z ustavo in pravnim redom EU, bomo nadaljevali z ustreznimi pravnimi ukrepi. Hkrati bomo v dialogu z evropskimi institucijami zagovarjali razumno ureditev, ki temelji na podatkih in praksi, ne na predsodkih," so še zapisali. Med potencialnimi ukrepi je tudi pobuda za ustavno presojo.

Zakon zasebne sobe, apartmaje in hiše po njihovih besedah napačno opredeljuje kot problem, namesto da bi ta del nastanitev prepoznal kot ključni del turistične ponudbe, ki prispeva k lokalnemu razvoju in razpršeni turistični politiki, so sklenili.

Poslanci so zakon o gostinstvu v današnjem ponovnem odločanju potrdili z 52 glasovi za in 31 proti, potem ko je državni svet nanj izglasoval odložilni veto. Za so glasovali v koaliciji, kjer so prepričani v potrebo po regulaciji kratkotrajnega oddajanja nepremičnin, opozicija pa mu je nasprotovala.

zakon gostinstvo delo ustava EU pravo
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kumul
25. 09. 2025 16.50
+1
Kako bi nekomu iz demokratičnega sveta razložil, da ti ena vlada pomaga preživeti z vaučerji, naslednja pa ti ukine dejavnost? Težko, da bi kdo zdrave pameti to verjel... kakšen Marxist mogoče
ODGOVORI
2 1
SloButale
25. 09. 2025 17.25
Kumul - Vlada Janeza Janše z vaučerji NIKAKOR ni reševala gostinstva in turizma! To je bil strel v prazno! Medtem ko se je Počivalšek s kolegi mastil ob dobrem kosilu, smo ostali državljani bili zaprti. Gostinstvo je zaradi vlade Janeza Janše utrpelo - čez prst 25% odliv kadra drugam! Gostinstvo in turizen si še danes ni opomogel na tem področju. Klasična desničarska zavajajoča primerjava!
ODGOVORI
0 0
Sandx
25. 09. 2025 16.47
Sisha bar samo to bo se delovalo….
ODGOVORI
0 0
Smuuki
25. 09. 2025 16.47
+1
Tako kot je nastal bo čez nekaj mesecev izginil. Svoboda se lahko raztrga. Šw niyo dojeli da se jim rok trajanja izteka
ODGOVORI
2 1
Kumul
25. 09. 2025 16.41
+3
Temu se reče: ko ministrstvo za gospodarstvo, ukinja gospodarsko dejavnost. To lahko narediš samo, ta ki je Svoboden zdrave pameti.
ODGOVORI
3 0
kanarinac
25. 09. 2025 16.36
+2
Odločno nasprotujem ideji, da bi vlada postavljala pogoje, komu in za koliko lahko oddajam svojo lastnino. Pri gradnji in vzdrževanju mi niso nič prispevali, vse stroške in tveganja sem nosil sam, davke pa redno plačujem. Nihče nima pravice posegati v moje odločitve glede nečesa, kar je izključno moja odgovornost in moja last.
ODGOVORI
4 2
JohannDoe
25. 09. 2025 16.36
Kaj bo nekdo kar apartmaje oddajal, v fabriko naj gre delat za minimalca pa božičnico pa to. Ali pa hotelom za sobarico. Hoteli se lahko s tem ukvarjajo pa redijo prašičke v pisarnah, nek navaden Jože pa tega že ne bo. Aja, pa problem s stanovanji v Ljubljani za Albance in Pakistance bodo rešli s tem. Ne bo treba nič zidat pa to. lol.
ODGOVORI
0 0
devlon
25. 09. 2025 16.33
-2
najboljs nc delat in garažo tujcem oddajat. prestizni turizem
ODGOVORI
0 2
Julijann
25. 09. 2025 16.29
+1
Ustavna presoja? Hahaha. So levaki potrdili " svoja dva", tako da ....?
ODGOVORI
1 0
ap100
25. 09. 2025 16.29
+3
zakaj bi plačevali davke če je bolje ležati in prejemati pomoč- podjetniške pobude je treba uničiti, tiste ki bi želeli še delati pa zaposlivi v javni upravi ter jih s tem onemogočiti
ODGOVORI
4 1
2mt8
25. 09. 2025 16.23
+7
Turiste nagnat iz zasebnih apartmajev in jih sterat v srbske hotele po Ljubljani.
ODGOVORI
7 0
deratizacija
25. 09. 2025 16.15
+5
A ni to neke vrste komunizem?! Razlika je zgolj ta, da je nepremičnina v lasti zasebnika, kaj se počne z njo, pa odloča država.
ODGOVORI
6 1
Con-vid 1984
25. 09. 2025 16.11
+3
Ja kater zakon od teh kriptožidkov pa ni neustaven?
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
25. 09. 2025 15.45
+1
Tudi na črno bo šlo
ODGOVORI
1 0
Veščec
25. 09. 2025 15.34
+2
Pivo pa wisky se bosta še lahko dobila,al ne!?
ODGOVORI
2 0
