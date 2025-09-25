Zakon o gostinstvu potrjen, mu grozi ustavna presoja?

DZ je zakon po navedbah zavoda potrdil kljub številnim strokovnim opozorilom, pravnim pomislekom in glasovom iz prakse.

"Zakon, kot je bil sprejet, vključuje vrsto določb, ki bodo večini obstoječih ponudnikov kratkoročnih nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, onemogočile nadaljnje delo. Gre za regulacijo, ki ni utemeljena na dejanskih podatkih o stanju trga, temveč na napačnih interpretacijah oglaševalskih platform," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega zakon po njihovi oceni uvaja neizvedljive postopke za pridobivanje soglasij in nesorazmerne omejitve, ki ne razlikujejo med mestnimi in podeželskimi okolji, profesionalnimi ponudniki in občasnimi sobodajalci.

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov opozarja, da potrebujemo "pametno in uravnoteženo" ureditev, ki bo omogočila razvoj odgovornega kratkoročnega nudenja nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, hkrati pa naslovila težave na dolgotrajnem najemnem trgu z ukrepi, ki imajo dejanski učinek.