Predlogu zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami se ob vnosu nekaterih popravkov, vključno z omejitvijo njegove veljave do konca leta 2019, obeta široka podpora. DZ bo o predlogu glasoval v sredo.

Poslanci so na današnji redni seji obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. "Po Sloveniji so se nakopičili nenadzorovani kupi odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Izvajalci javne službe komunale ne morejo več zagotavljati požarne varnosti in vzdrževati minimalnih higienskih standardov," je razloge za interventni zakon opisal minister za okolje in prostor Jure Leben. "Kot država smo prisiljeni interventno ukrepati in tu vas v imenu okolja in naše neokrnjene Slovenije prosim za vaš glas podpore," je pozval.

Zakonu o interventnem odvozu odpadne embalaže se obeta podpora. FOTO: Damjan Žibert

Vložena dva amandmaja K predlogu zakona sta sicer vložena dva amandmaja, eden s strani koalicije in drugi s strani SDS. Koalicijski določa, da interventni zakon velja do 31. decembra 2019, država pa ima po tem datumu še možnost izterjati stroške od podjetij, ki niso redno poskrbela za odvoz odpadne embalaže in sveč. SDS pa želi določiti še 30-dnevni rok za prevzem in obdelavo odpadkov. O tem delu se z amandmajem "ni mogoče strinjati, saj predstavlja odmik od javnih naročil, kot jih predvideva zakon o javnem naročanju", je dejal Leben. Oba amandmaja sicer pomenita, da bo moralo ministrstvo za okolje v letu dni na novo trajno urediti področje ravnanja z odpadki. "To pomeni jasno zavezo, da je prioriteta v prvi polovici leta 2019 odpreti dialog z vsemi deležniki na področju ravnanja z odpadki, in sistem postaviti na novo," je še dejal.

DZ bo o predlogu glasoval v sredo.

Koalicijske poslanske skupine so interventnemu zakonu napovedale podporo. Pri tem so poslanci večinoma izpostavljali nujnost takojšnjega odvoza embalaže, obenem pa pozivali k trajni ureditvi področja ravnanja z odpadki. "V SD ocenjujemo, da so na ministrstvu za okolje in prostor našli primerno rešitev, ki bo trenutno stanje sanirala kar se da najhitreje ter upoštevaje vse okoliščine na optimalen način," je dejal Jani Prednik. "Na eni strani bo treba nekako spremeniti zavest ljudi, na drugi pa se odločiti, kaj še lahko naredimo s temi odpadki," je dolgoročneje gledal Andrej Rajh iz SAB. Tudi Robert Pavšič (LMŠ) je izpostavil, da smo za količino odpadkov "soodgovorni tudi uporabniki sami". V SMC in DeSUS so ob tem pozdravili napoved Lebna, da bo sredi prihodnjega leta začela veljati sprememba, po kateri bodo zavezanci za plačevanje embalažnine vsa podjetja, ne le tista, ki dajo na trg več kot 15 ton odpadne embalaže. Gregor Perič (SMC) je ocenil, da je v interventnem zakonu določena cena odvoza odpadne embalaže pri največ 120 evrov na tono primerna. "Samo podatek, da je ministrstvo s komunalnimi podjetji v tem času sklenilo 28 pogodb, dokazuje, da določena cena ni prenizka in da je rešitev, ki je predvidena tudi v interventnem zakonu, ustrezna. Očitno pa je, da so nekateri v tem videli priložnost za višanje cene v izjemni situaciji, ko se Slovenija utaplja v odpadkih," je bil kritičen. V Levici interventnemu zakonu ne bodo nasprotovali, a ga ne bodo niti podprli, je napovedala Nataša Sukič. "Sistem je slab in nevzdržen. Odvoz in obdelava odpadkov sta službi, ki bi se morali izvajati neprofitno s stani podjetij v javni lasti, ki bi bila pod neposrednim nadzorom države ali občin. Zakon ničesar od tega ne vzpostavlja." Ocenila je še, da je člen zakona, v skladu s katerim naj bi država izterjala stroške odvoza od zasebnih družb, "milo rečeno farsa".

K predlogu zakona sta sicer vložena dva amandmaja, eden s strani koalicije in drugi s strani SDS. FOTO: Damjan Žibert