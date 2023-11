'Zakonu o omejevanju tobačnih izdelkov na črnem trgu ploskajo'

Zato so na vladi sprejeli predlog tobačnega zakona, ki bi do leta 2025 v ogrevanih tobačnih izdelkih prepovedal vse arome, razen okusa tobaka, pri elektronskih cigaretah pa vse okuse razen tobaka in mentola. A poznavalci ocenjujejo, da zakon niti z enim stavkom ne naslavlja glavnega problema. "Nov zakon na široko odpira vrata črnemu trgu, verjetno tisti na črnem trgu danes temu zakonu ploskajo, ga pozdravljajo in se ga veselijo, " opozarja Črt Erjavec , poznavalec elektronskih cigaret.

"Dokazi so, da niso varna alternativa, da včasih povzročijo smrti pri zelo mladih ljudeh, pa zasvojenost in trajna uporaba in večina bo na neki točki življenja prešla na klasične cigarete," o pasteh teh izdelkov opozarja Mihaela Zidarn iz Klinike Golnik.

Elektronske cigarete pri nas kadita dva odstotka 11-letnikov in kar sedem odstotkov 13-letnikov. Borovnica, jagoda, lubenica, pa okusi bombonov, priljubljenih pijač - na trgu je več kot 15 tisoč okusov elektronskih cigaret, ki so poleg prijetne arome tudi privlačnega izgleda - pri mladih tudi alternativa tobaku.

Na družbenih omrežjih lahko že danes zasledimo kopico profilov, ki tako imenovane 'vejpe' ponujajo nelegalno in brez starostne omejitve. "Kupiš jih lahko preko vez oziroma kakšnega sošolca in preko interneta iz Kitajske." "Eni jih kupijo tudi po 100, na stotine iz tujine in potem prodajajo," priznavajo mladi.

"Mladi elektronskih cigaret ne dobivajo iz legalnih trgovin in to smo že večkrat poudarili, tega ne morejo kupiti pri legalnih trgovcih, ampak vse te elektronske cigarete dobijo praktično na črnem trgu," še opozarja Erjavec.

Elektronske cigarete lahko vsebujejo tudi smrtno nevarne snovi

Za primerjavo: v elektronskih cigaretah, ki se danes prodajajo v Sloveniji, je 20 miligramov nikotina, v različicah, ki jih mladi kupujejo preko spleta, pa tudi več kot 50 miligramov, pojasnjujejo prodajalci. "Morda vsebujejo tudi kakšne stvari, ki so zelo nevarne, mogoče tudi smrtno nevarne. Take primere smo že videli v preteklosti v ZDA, kjer so se mladi s temi elektronskimi cigaretami zastrupili, in seveda to niso bile elektronske cigarete kupljene v legalnih trgovinah, ampak je šlo prav za te, kupljene na črnem trgu," svari Erjavec.

Uporaba elektronskih cigaret do štirikrat poveča verjetnost, da bodo uporabniki začeli kaditi tudi navadne cigarete, kar je v nasprotju s strategijo Slovenije, da do leta 2040 postane družba brez tobaka.

"Verjetno bi lahko vsaj za polovico zmanjšali število pacientov, če bi lahko odpravili kajenje, mislim, da je vsaj polovica naših bolnikov aktivnih ali pa bivših kadilcev. Pa potem če še prištevamo pasivne kadilce k temu, je številka še večja," o zdravstveni problematiki kajenja pravi Zidarn.