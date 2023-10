Zakonu o povračilu glob se tudi v drugo obeta podpora

Državni zbor je po vetu državnega sveta znova obravnaval predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19. Tudi tokrat kaže, da bo dobil podporo koalicijskih poslancev, ki v njegovem sprejetju vidijo možnost za popravo krivic.

Državni zbor bo o predlogu zakona znova glasoval v sredo. Zakon predvideva, da bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo.

Ponovno odločanje o zakonu o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov je državnemu zakonu naložil državni svet, ki je na že sprejeti zakon konec septembra izglasoval veto. Po mnenju predlagateljev veta je zakon neustrezen in nepotreben, v njem vidijo tudi odstop od pravnega reda Republike Slovenije. Državni svet meni, da bi se ustrezne rešitve lahko dosegle na podlagi že veljavne zakonodaje, sprejete rešitve pa predstavljajo kršitev načela pravne države in so slab zgled za naprej, je danes v državnem zboru ponovil državni svetnik Miloš Pohole. Zakon bo po njegovi oceni tudi obremenil slovensko pravosodje in davkoplačevalce, ob čemer je spomnil, da skupna ocena finančnih posledic predloga zakona po oceni predlagatelja znaša več kot pet milijonov evrov.

Ključni cilj predloga zakona je odpraviti posledice pretirane represije in prekomernih posegov v človekove pravice, do katerih je prišlo zaradi vladanja z neustavnimi odloki v času epidemije covida-19, na ta način pa povrniti zaupanje ljudi v pravno državo in spoštovanje njihovih pravic, je poudarila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Krize in izredne okoliščine pač ne morejo biti izgovor za teptanje in za prekomerne posege v človekove pravice, je dodala. Kot posebej zaskrbljujoče je izpostavila dejstvo, da se je v času epidemije "discipliniralo ljudi preko prekrškovnega prava". To pa je povzročilo tudi to, da ljudje niso ponotranjili ukrepov kot pravilne, potrebne ali koristne, ampak so jih razumeli le kot obliko prisilne represije, je izpostavila Švarc Pipanova.

Ključne številke (Vir: ministrstvo za pravosodje) Od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 je bilo uvedenih prek 62.000 prekrškovnih postopkov. Skupen znesek izrečenih glob v teh postopkih znaša 5.754.540,63 evra, vendar niso bile vse plačane v celoti (t. i. polovično plačilo glob). 30 odstotkov glob (v skupnem znesku 1.765.592,58 evra) je že bilo prostovoljno plačanih ali izterjanih. V prisilni izterjavi je še 70 odstotkov izrečenih glob (v skupnem znesku 3.988.948,05 evra). Za povračilo glob po novem zakonu je predvidenih največ 5,7 milijona evrov, za stroške izplačil (nadgradnja IT sistemov, stroški kuvertiranja in vročanja itd.) pa še približno 100.000 evrov.