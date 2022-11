Zakonu o preprečevanju pranja denarja se obetajo spremembe

Poslanci so naklonjeni predlogu novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Spremembe naslavljajo tudi nekatere pripombe informacijske pooblaščenke, in sicer se določene vsebine, ki jih sedaj urejajo podzakonski akti, prenašajo v zakon, črtata se dve določbi glede zbiranja osebnih podatkov, ki ju podrobneje urejajo drugi zakoni, omiljena bo omejitev pravice do seznanitve s podatki v registru dejanskih lastnikov, opredeljeno bo razmerje med uradom za preprečevanje pranja denarja in informacijskim pooblaščencem.

Vlada želi predlagano spremembo zakonodaje tako uskladiti s standardom projektne skupine za finančno ukrepanje, ki se nanaša na izvajanje poglobljenega pregleda strank, ki so politično izpostavljene osebe. Prav tako je na podlagi priporočila Moneyvala predlagana uvedba nadzora gotovine v višini nad 10.000 evrov v primeru čezmejnih prenosov med Slovenijo in drugimi članicami EU, kot že velja v primeru čezmejnega prenosa v oziroma iz tretjih držav.

Zakonske spremembe naslavljajo nekatere pomanjkljivosti temeljito prenovljenega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga je DZ v drugem poskusu sprejel marca letos in je nadomestil zakon iz 2016.

Prejšnja vlada je zakon pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom je Slovenija zamujala in je zato prejela že drugi opomin Evropske komisije. A v opoziciji so takrat na podlagi obsežnih pripomb informacijske pooblaščenke in zakonodajno-pravne službe DZ opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.

V sedanji koaliciji so v predstavitvi stališč danes opozorili prav na po njihovih besedah nepotrebne in sporne rešitve pri sprejemanju obstoječega zakona ob koncu prejšnjega mandata glede pooblastil urada, ki da niso imele zveze s prenosom evropske zakonodaje, izpadla pa so določila glede nadzora strank, ki so politično izpostavljene osebe. Ravno zato so v koaliciji vztrajali na popravkih zakona, ki da urad vračajo v zakonite tirnice.

V tedanji koaliciji, sedaj opoziciji, pa so poudarjali, da je bil namen zakona jasen: okrepiti nadzor nad tokom denarja in preprečiti uporabo teh sredstev za kriminalna dejanja, kot je bila zgodba o pranju iranskega denarja v NLB. Informacijska pooblaščenka je avgusta letos vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona, saj da obstajajo resni in objektivni razlogi, ki kažejo, da zakonska ureditev obdelav osebnih podatkov s strani urada za preprečevanje pranja denarja v določenem delu ni v skladu z ustavo.