Zakonu o zaščiti živali se obeta podpora, kmetje žugajo z ustavno presojo

Poslanci so vnovič soočili mnenja glede novele zakona o zaščiti živali, na katero je državni svet zaradi neupoštevanja stroke in vprašljivosti nekaterih določb z ustavnopravnega vidika izglasoval odložilni veto. Podporo noveli so znova napovedali poslanci koalicije, medtem ko ji v opoziciji še naprej nasprotujejo. Še pred sejo DZ pa so predstavniki kmetijskih organizacij izrazili nasprotovanje predvidenim rešitvam. Če bo vnovič sprejeta, bodo zahtevali ustavno presojo, so napovedali.

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je v izjavi za medije pred današnjo sejo Državnega zbora (DZ) spomnil, da novela zakona o zaščiti živali ne uživa širše podpore veterinarske, kmetijske in pravne stroke, pa tudi tudi ne zakonodajno-pravne službe DZ. V noveli vidi neposreden napad na kmetijski sektor, saj da je usmerjena le v rejne živali, ne naslavlja pa težav, ki bi jih morala. Če bo novela vnovič sprejeta, se bodo obrnili na ustavno sodišče, je napovedal. Prepričani so namreč, da bi lahko imela "neželene in nepričakovane posledice na celoten sektor ter tudi družbo kot celoto". Za rejne živali je v Sloveniji dobro poskrbljeno, "tako da ne prihaja do zlorab, če pa prihaja, prihaja v zelo majhnem številu", je zagotovil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Zbornica po njegovih besedah vlaga velike napore v izobraževanje kmetov za dobrobit živali. "Predlagane rešitve bodo na kmetije vnašale samo veliko nezaupanje, nemir, bojazen, posledično se bodo seveda manjši kmetje raje odločali za opuščanje reje, kot pa da bi bili podvrženi takšnim nestrokovnim nadzorom," se boji Žveglič. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je na drugi strani opozoril, da je nadzor v obratih za mesno predelavo že vzpostavljen. Z ene strani ga izvaja uradni veterinar Urada RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z druge pa tudi delavci, ki morajo imeti za svoje delo redna izobraževanja in opravljajo tudi izpite. "Z uvedbo videonadzora pridemo do kontradiktornosti dveh zakonov, zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o zaščiti živali. Kako naj se delodajalec odloči, kateri zakon velja?" je vprašal. V zadružni zvezi poleg tega problematizirajo tudi hrambo teh podatkov, ker da je velika možnost zlorab.

"Kmetice smo že od nekdaj skrbele za živali in to želimo delati tudi v naprej," je nadaljevala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. "Naš interes je, da živalim ponudimo udobje, da skrbimo za njihovo varnost," je zatrdila. Tudi sama je prepričana, da kmetje bolj kot pretirano regulacijo potrebujejo vzpodbudo, da bodo ostali na kmetijah, da bo kmetovanje privlačno za mlade, s tem pa bo poskrbljeno tudi za hrano. Tudi mladi kmetje zahtevajo dober zakon za zaščito živali, "nedvoumen, razumljiv in seveda izvedljiv, pripravljen skupaj z vsemi deležniki, zakon, ki bo v največji možni meri zagotavljal in obravnaval zaščito vseh živali", je povedala predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine Doris Letina. Kot je izpostavila, je pravna stroka v presoji skladnosti predloga zakona z ustavo ugotovila pomembne pomanjkljivosti in neskladja. "Nesprejemljivo je, da naše zahteve niso slišane in da smo kmetje vedno znova primorani biti tisti, ki sprejemamo kompromise. Naša skupna odgovornost je, da vzpostavimo normalne pogoje za kmetijstvo, ne samo zaradi nas kmetov, mladih kmetov, temveč tudi zaradi vseh vas," je sklenila.

Poslanci znova podali svoja stališča o noveli Novela zakona o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, popolno prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter uvaja institut kvalificiranega prijavitelja. Predlagatelji, poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Meiro Hot (SD), so kot glavni cilj navedli večjo zaščito živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Državni zbor (DZ) je novelo prvotno sprejel 20. septembra, teden dni pozneje pa je državni svet nanjo izglasoval veto. Ocenil je namreč, da pri oblikovanju sprejetih zakonskih rešitev za zaščito živali stroka, tako področna kot pravna, ni bila upoštevana. Obravnavani zakon obenem vsebuje nekatere določbe, ki so po mnenju državnih svetnikov vprašljive z vidika ustavnosti ter nepotrebne in nedorečene, je na današnji seji pojasnil državni svetnik Anton Medved. Posebej so nasprotovali popolni prepovedi privezovanja psov in uvedbi instituta kvalificiranega prijavitelja. Poslanka Hotova je v imenu predlagateljev zakona znova zavrnila očitke, da novela predstavlja napad na kmete in degradacijo veterinarske stroke. "Še enkrat poudarjam, ne gre za napad na nikogar, ampak za iskreno željo narediti odločen in potreben korak naprej za večjo in boljšo zaščito živali," je dejala poslanka.

Na poslance sta se danes obrnila tudi predsednik neparlamentarne stranke SLS Marko Balažic in poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič. V dopisu sta jih pozvala, naj obe noveli "zaradi površno dorečenih ukrepov", pomislekov kmetov, nevladnih organizacij in celotne stroke ter zadržkov z vidika varovanja ustavnopravnega reda zavrnejo. Kot sta navedla, kmetje že zdaj bijejo boj za obstanek, saj morajo spoštovati stroge standarde pridelave in sledljivosti hrane, ob tem pa se soočajo še z vremenskimi izzivi in "uničujočo cenovno politiko" trgovin.