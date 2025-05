Ljubljana dobiva novo podobo: začetek gradnje več kot 350-milijonske Emonike

Na gradbišču večnamenskega kompleksa Emonika na območju ljubljanske železniške postaje so s slovesnostjo in zakopom časovne kapsule obeležili začetek glavnih gradbenih del v okviru trenutno največjega nepremičninskega projekta v državi. Sodelujoči so projekt označili kot izraz zaupanja v Slovenijo in kot priložnost za domače gospodarstvo.

Kompleks s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti naj bi zaživel v letu 2027. Po lanskih ocenah bo vrednost projekta presegla 350 milijonov evrov. Prva pripravljalna dela za Emoniko so po okoli 20 letih zapletov stekla že lani spomladi. Kompleks se bo razprostiral severno in južno od železniških tirov na območju med Vilharjevo in Dunajsko cesto ter Trgom OF. Emonika predstavlja zasebni del urejanja osrednjega dela ljubljanske železniške postaje. Ta že dobiva novo sodobnejšo obliko, kmalu naj bi stekla tudi gradnja nove avtobusne postaje.

Medtem ko sta investitorja v novo železniško in avtobusno postajo država in družba Slovenske železnice, pa je Emonika investicija družbe Mendota Invest iz madžarske bančne skupine OTP. OTP ni le investitor v Emoniko, ampak je del skupine tudi druga največja banka v državi. Na današnji slovesnosti je tako sodeloval tudi izvršni direktor skupine OTP Bank Sandor Csanyi. Ta je izrazil zadovoljstvo, da so v OTP z vstopom na slovenski trg, prek nakupa SKB banke ter združene Nove KBM in Abanke, sredstva vložili v dobro delujočo državo z dobrimi zaposlenimi. Slovenska OTP banka po njegovih besedah ni le ena največjih v skupini, ki deluje v 11 državah, ampak je tudi ena najboljših.

Naložba v Emoniko pa je, tako Csanyi, kot največja zasebna nepremičninska naložba v Sloveniji tudi zaveza državi in njenemu razvoju. V 100-metrski stolpnici v okviru Emonike bo tudi novi sedež OTP banke. Csanyi je spomnil, da je od prvotnih načrtov za Emoniko s takratnim zasebnim investitorjem Trigranit do začetka gradnje trajalo 18 let, OTP pa da je v zadnjih letih vložila veliko truda, da je projekt zaživel. Ob Csanyiju so bili del slovesnosti tudi gospodarski minister Matjaž Han, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek ter ljubljanski podžupan Rok Žnidaršič. Zadnji je današnji dogodek označil za pomemben mejnik, ki prihaja 23 let po začetku urbanističnega razvijanja tega dela mesta z javnim urbanističnim natečajem. Skupaj z nastajajočim javnim infrastrukturnim delom bo ta prostor po njegovih besedah simbolno povezal državo in srednjo Evropo. Zahvalil se je OTP, da je v zadnjih šestih letih projekt Emonike premaknila naprej.

Eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi

Mestna občina Ljubljana bo svoj del ureditvi območja Potniškega centra Ljubljana, na katerem že raste in bo še zraslo tudi več drugih nepremičninskih kompleksov, prispevala z gradnjo komunalne infrastrukture ter ureditvijo javnega prostora. Ministrica Bratušek je izpostavila, da je projekt urejanja osrednje ljubljanske železniške postaje, tako njegov javni kot zasebni del, eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi, s katerim se krepi infrastrukturna hrbtenica Slovenije in vzpostavlja sodobno vozlišče, ki bo povezalo ljudi, podjetja, regije in države. Emoniko vidi kot piko na i Potniškemu centru Ljubljana, ki bo območju dal mikavnost ter bo stičišče meščanov in obiskovalcev. Čeprav pri širšem projektu urejanja območja ne gre za javno-zasebno partnerstvo, pa so trenutna gradbena dela na območju železniške postaje po besedah ministrice prikaz tega, kako pomembno za razvoj je usklajevanje in tvorno sodelovanje med različnimi partnerji iz javnega in zasebnega sektorja na podlagi skupne vizije.

Bratušek upa, da bo takšnih projektov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, v prihodnje po državi še več. Izrazila je tudi upanje, da bo časovnica zdržala in da bomo v dveh letih dobili povsem novo podobo tega dela glavnega mesta. Minister Han je medtem današnjo slovesnost označil kot bistveno več kot zgolj simbolen začetek gradnje. Vidi jo kot sporočilo zaupanja v Slovenijo in kot pozitivno sporočilo za slovensko gospodarstvo in dolgoročen potencial slovenskega trga. Obeta si tako priložnosti za slovensko gradbeno operativo kot za podjetja iz ostalih sektorjev, ko bo Emonika zaživela. V kompleksu bo namreč zaživelo več 100 delovnih mest iz različnih dejavnosti, je dejal.

