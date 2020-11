Zakorakajmo bleščeče in glamurozno v praznične decembrske dni

Še malo in pričel se bo težko pričakovani praznični december. Ta zimsko sivino že od nekdaj blaži z obilico v rdeče, zlate, srebrne ter z bleščicami posute tone odete božične estetike.

Res je, da bodo letošnji prazniki najverjetneje drugačni, manj bodo glasni in precej bolj intimni. A naj bo to le razlog več, da v svoja življenja, življenja svojih bližnjih ter v svoje domove vnesete še kanček glamurja in čarobnosti več kot sicer. Tudi z izbiro pravega para trendi čevljev blagovne znake ARA. Za samozavesten praznični korak Rdeča barva simbolizira moč, pogum, samozavest in odločnost, v mesecu decembru pa je ta topla barva tudi barva božička, okraskov na novoletni jelki, svetlečega se darilnega papirja, bonbončkov pod smrečico … Če k temu dodate še dejstvo, da krokodilji potisk že od nekdaj velja za sinonim za eleganco in lepoto, potem ni nobenega dvoma več: rdeči gležnarji s krokodiljim potiskom blagovne znamke ARA v kombinaciji z rdečimi ustnicami so te praznike enostavno »a must«.

Obutev ARA

Odeti v bleščice od glave do pet December je mesec glamurja in bleščic. Slednje v teh razigranih prazničnih dneh najdemo v laseh, z njimi si krasimo oči, poudarjamo ustnice in obžarjamo obraz, polna so jih tudi praznična oblačila. ARA pa je poskrbela za to, da bodo v bleščice med prazniki odeta tudi vaša stopala. Ena od možnosti so s srebrnimi bleščicami posute arine superge. Superge namreč tudi v hladnejših decembrskih dneh ostajajo nepogrešljiv del vaše garderobe, prave modne navdušenke pa boste poskrbele, da bodo vaš par udobne obutve krasile bleščice.

Obutev ARA

Pričarajte si čisto svojo zimsko pravljico V zraku je te dni že moč začutiti vonj po zimi, dnevi se še naprej krajšajo, noči so vse daljše in vse bližje je dan, ko bo širne poljane in mestne ulice pobelil sneg. S čevlji ARA bomo na ta trenutek pravočasno pripravljeni. Omislite si torej svoje tople in mehke nepremočljive pohodne čevlje v modnih zemeljskih odtenkih, ki jih za nameček krasi še nekaj obveznega prazničnega zlatega glamurja, in, ko bodo z neba padle prve čarobne snežinke, drzno ter s kančkom porednosti zakorakajte v čisto vašo zimsko pravljico.

Obutev ARA

Obvezni decembrski srebrni glamur Srebrna barva je povezana s prestižem in bogastvom. Asociira na glamur, je sofisticirana in predvsem ženstvena. Zato je še toliko bolj jasno, da v prazničnih dneh ne morejo umanjkati srebrni čeveljci na vaših stopalih. Arina verzija srebrnega glamurja to zimo prihaja v obliki letos obveznih robustnih škornjev v rockovsko-ležernem »grunge« videzu devetdesetih. Ta čudoviti bleščeči par lahko kombinirate tako s karirastimi flanelastimi srajcami in širokimi vintage kavbojkami iz devetdesetih, kot z nežnejšimi krili in oblekami. Jesen in zima sta namreč v znamenju spopada športnega z elegantnim!

Obutev ARA

In še brezčasna klasika – elegantni črni gležnarji Eleganca je prepoznavna po samo eni barvi in to je črna. Zato tudi elegantni črni gležnarji ostajajo večno modna »must have« zimska obutev. Več kot primerna tudi za praznične priložnosti. Zakaj? Ker jih lahko kombiniramo na 1001 način! Nosimo jih lahko v kombinaciji z jeansom, letos nepogrešljivimi usnjenimi hlačami, pa tudi s hlačami iz drugih materialov, podajo se k vsem vrstam kril, če pa se želite to zimo uvrstiti med modne zvezde sezone, pa morate svoj novi par gležnarjev obvezno nadgraditi s pleteno midi obleko! Modna blok peta pa bo za nameček poskrbela še za varen in trden korak.

Obutev ARA