Zakrivanje obraza: globe do 600 evrov, v primeru nasilja pa do 5000

Cilj ureditve je prispevati k zagotavljanju javne varnosti in lažjemu preverjanju identitet, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. S spremembami uvajajo načelo prepoznavnosti v javnem prostoru kot enega od vidikov zagotavljanja javnega reda in varnosti ter učinkovitega izvrševanja nalog pristojnih organov.

Za kršitelje predlagajo globo od 200 do 600 evrov. Za osebe, udeležene v ravnanjih, pri katerih se z nasiljem nad drugimi, napadi na premoženje ali z drugim nasilnim ravnanjem ogroža javni red in mir, pa predlagajo globo od 1500 do 5000 evrov.

Na ministrstvu so še zapisali, da določba ne prepoveduje uporabe posameznih oblačil ali drugih oblik izražanja identitete, temveč le zakrivanje obraza v obsegu, ki onemogoča prepoznavanje obraznih potez.

Spremembe se sicer ne bi uporabljale v primerih, ko je zakritje potrebno zaradi zdravstvenih ali poklicnih razlogov oziroma zaradi športne dejavnosti ali umetniške, kulturne ali tradicionalne prireditve, je zapisano v predlogu. Verskega razloga pri izjemah pa ne navajajo.