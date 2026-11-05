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Zakrivanje obraza: globe do 600 evrov, v primeru nasilja pa do 5000

Ljubljana, 05. 11. 2026 13.27 pred 20 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA D.L.
Zakrivanje obraza (fotografija z nedavnih protestov v Nemčiji)

Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru ter ga predložila DZ v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlagajo razkrite obraze do prepoznavnosti na javnih krajih. Za kršitve so predvidene globe od 200 do 600 evrov, v primeru nasilja pa med 1500 in 5000 evri, so sporočili po seji. Med izjemami so med drugim navedli tradiciomačne prireditve, verskega razloga pa ne navajajo.

Zamaskiran protestnik (fotografija z nedavnih protestov v Nemčiji)
Zamaskiran protestnik (fotografija z nedavnih protestov v Nemčiji)
FOTO: AP

Cilj ureditve je prispevati k zagotavljanju javne varnosti in lažjemu preverjanju identitet, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. S spremembami uvajajo načelo prepoznavnosti v javnem prostoru kot enega od vidikov zagotavljanja javnega reda in varnosti ter učinkovitega izvrševanja nalog pristojnih organov.

Za kršitelje predlagajo globo od 200 do 600 evrov. Za osebe, udeležene v ravnanjih, pri katerih se z nasiljem nad drugimi, napadi na premoženje ali z drugim nasilnim ravnanjem ogroža javni red in mir, pa predlagajo globo od 1500 do 5000 evrov.

Na ministrstvu so še zapisali, da določba ne prepoveduje uporabe posameznih oblačil ali drugih oblik izražanja identitete, temveč le zakrivanje obraza v obsegu, ki onemogoča prepoznavanje obraznih potez.

Spremembe se sicer ne bi uporabljale v primerih, ko je zakritje potrebno zaradi zdravstvenih ali poklicnih razlogov oziroma zaradi športne dejavnosti ali umetniške, kulturne ali tradicionalne prireditve, je zapisano v predlogu. Verskega razloga pri izjemah pa ne navajajo.

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KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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raptor2
05. 11. 2026 14.02
Gledamo cisto zakonsko. Vozim motor, na glavi imam celado, grem na bencinski servis in celade ne snamem dol in sem na javnem kraju. Ali dobim kazen?? Ali pa pozimi si dam na glavo kapuco in sal ker je mraz, se dobi en pameten policaj mi bo kazen napisal in mi govoril ja tak je zakon. Za noc carovnic in pusta ali lahko imam masko?
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0 0
Kviz
05. 11. 2026 14.01
Premajhne kazni vsaj za 5 x. Jih bo pa tako in tako financirala Nikita in tako oprala nekaj €.
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0 0
veneti
05. 11. 2026 14.01
Deportirati vse migrante iz Afrike in bližnjega vzhoda in ne bo potrebno novih zakonov.
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0 0
Samo.Jst
05. 11. 2026 13.59
Pa naj končno sprejmejo nekaj in naredijo nekaj dobrega tile luftarji! Joj, samo natolčevanje in nič od niča!
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0 0
Zaklenjena resnica
05. 11. 2026 13.48
Katere so tradiciomačne prireditve?
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0 0
Samo.Jst
05. 11. 2026 13.57
pustovanje?? Pa iz kje si ti? Nisi nikoli bil v Ribnici al videl kakšnih kurentov?
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0 0
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