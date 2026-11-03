Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zakrivanje obraza na javnem mestu: o prekršku bo presojal policist

Ljubljana, 03. 11. 2026 19.44 pred 22 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Danica Jovanović
Protesti v Franciji

Ne globe do 200 evrov, kot je bil prvoten predlog, pač pa kar 5000 evrov kazni bi lahko dobili posamezniki, ki bi imeli v javnosti zakrit obraz. Tako predvideva zadnja različica predloga zakona o javnem redu in miru, ki jo je pripravilo notranje ministrstvo. Koga bodo najstrožje kaznovali, kdo bo o tem odločal in kdaj bo šal čez obraz še zaščita pred mrazom, kdaj pa prekršek?

V predlogu novele zakona o javnem redu in miru piše le, da bodo posamezniki na javnih krajih obraz morali imeti razkrit do prepoznavnosti. Presoja o tem, kdaj bo posameznik storil prekršek, pa bo tako v veliki meri prepuščena policistom, priznava minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

"Policisti znajo na terenu z občani ustrezno komunicirati. Če ste bili pri zobozdravniku, pa imate za to zakrita usta ali pa delno več kot polovico obraza ali pa zaradi vnetja ušes, je to jasno. To sploh ne more biti nikakršna ovira," pojasnjuje Matoz. 

Pred globo zaradi prekrška pa naj bi tako, še zagotavlja Matoz, ostali varni tudi denimo motoristi s čeladami in posamezniki, ki si bodo obraz pred mrazom zaščitili s šalom. Da bi končna različica določbe morala jasno opredeljevati prekršek, ob tem pravi varnostni strokovnjak in soavtor obstoječega zakona o javnem redu in miru Mile Nunič. "Določba bi morala biti tako zapisana, da nadzorni organi ne bi imeli možnost arbitrarnega odločanja. Se pravi, da je jasno, kdaj neka oseba stori prekršek, če je zakrita in kdaj ni storila prekršek."

Za storjen prekršek so v zadnji različici predloga zakona zapisane kazni v višini od 200 do 600 evrov, v primeru ko je "samo prekršek storjen zaradi zakritega obraza. V kolikor pa gre za nasilje, torej, da ima nekdo zakrit obraz, pri tem nasilno deluje, takrat pa od 1500 do 5000 evrov". 

Preberi še Za zakrivanje obraza na javnih mestih do 600 evrov kazni

Matoz ponavlja, da je namen zakona večje zagotavljanje varnosti, javnega reda in miru. "Mi samo lažje identificiramo osebo, ki bo to storila, v kolikor ne bo zakrita. Zakrite so takrat, kadar hočejo izvršiti neko nezakonito dejanje."

Nunič pa o predlogu novele zakona še: "Ne vem, ali bo taka odločba tudi ostala v končni verziji, je pa za nekatera dejanja na javnem kraju tudi sprejemljivo, zlasti imam v mislih javna zbiranja." Kot so shodi ali tekme, kamor, pravi Nunič, nekateri zakriti posamezniki pridejo prav z namenom povzročanja nasilja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zakon o javnem redu in miru zakrivanje obraza globe ministrstvo za notranje zadeve policija

Orkestrirane dezinformacijske kampanje ali komunikacija z volivci?

Romunski račun Roberta Goloba: zlorabe identitete niso ugotovili

24ur.com Za zakrivanje obraza na javnih mestih do 600 evrov kazni
24ur.com Namesto prepričevanja ljudi v koristnost mask je vlada raje stavila na represijo
24ur.com Bo Šutarjev zakon skladen z ustavo?
24ur.com Obvezno cepljenje in denarna kazen za kršenje karantene?
24ur.com Kazen za Šutarjevega napadalca pravnomočna, sprva osumljeni bo terjal odškodnino
24ur.com V javni razpravi predlog zakona za odpravo kazni neustavnih covidnih odlokov
24ur.com Katarina Bergant: Zakon mora biti spisan tako, da bo prestal ustavno presojo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AleksKritik
03. 11. 2026 20.06
Saj vsi vemo, zakaj takšen zakon in prav je tako. Gre za kompatibilnost dveh kultur, ki pa sta nekompatibilni. Bom kar naravnost povedal..Tukaj je islam nezaželen,tukaj je Slovenija, tu se oblačimo po slovensko, tukaj jemo slovensko hrano in pijemo tudi alkohol. Če komu kaj ni všeč, naj preprosto odite v eno od 50 muslimanskih držav, kjer se bo prav gotovo dobro počutil.
Odgovori
0 0
mali.mato
03. 11. 2026 20.02
Če zakrinkan razbiješ izložbo ali zažgeš avtomobil, je kazen še prenizka.
Odgovori
+0
1 1
leviindesnikekci
03. 11. 2026 20.02
Ko bodo kamere na popolnoma vsakem vogalu, ko ne bo za jest in denarja, ko bo brutalna kriza, ko bi morali protestirati, takrat bodo pisali kazni za maske. Lepo si postlujejo. Vam se vedno ni jasno? Prihajajo brutalni casi.
Odgovori
0 0
diablok9
03. 11. 2026 19.58
Bravo, Matoz!
Odgovori
+2
2 0
ap100
03. 11. 2026 19.57
predvidene kazni se mi zdijo še vedno precej nizke,
Odgovori
+2
2 0
AVTOHTONsLOVEnc
03. 11. 2026 19.55
Pravilno! 👏👏👏
Odgovori
+3
3 0
odpisani zasedli vlado
03. 11. 2026 19.53
Apsolutno pravilno.V burke se oblačijo moški kriminalci in ko izvedejo rop in podobno policija išče ženske celo pa naša nesposobna kateri sploh na misel ne pride kaj takega.
Odgovori
+5
5 0
konc
03. 11. 2026 19.47
Se bodo po novem izgovarjali, da jih zebe v lička?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Na črni petek lahko prihranite veliko, a le če se izognete tej pogosti napaki
Ne čakajte na 15. november: pri tej temperaturi letne gume izgubijo prednost
Ne čakajte na 15. november: pri tej temperaturi letne gume izgubijo prednost
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
moskisvet
Portal
Usodni trenutek na igrišču: Posledice trka prehude, nogometaš podlegel poškodbam
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni
Ljubezen ni premagala 49 let razlike: njun razhod naj bi skrivala skoraj leto dni
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
Napake pri polnjenju telefona, ki uničujejo baterijo
dominvrt
Portal
Če vas vaša orhideja spravlja v obup, je morda čas za drugačen pristop
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
okusno
Portal
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022