V stranki DeSUS je pred kongresom vse prej kot spokojno. Očitki kmetijski ministrici Aleksandri Pivec, da je nedostojno služila v koruptivnem projektu SRIPT. In očitki nazaj obrambnemu ministru Karlu Erjavcu, da je svojo članico potunkal v afero za lastno politično preživetje, kar on zanika: "To so laži. Jaz nisem nič ven spravil, ta zadeva je prišla ven iz medijev. In moram reči, da sem bil kar malo presenečen."

Zdaj pa presenečenje za njegova tekmeca – Pivčevo in Gregorja Stražišarja. Strankina kadrovska komisija je ugotovila, da oba izpolnjujeta formalne pogoje za vodenje stranke. A so Erjavčevi kljub temu sklenili, da imajo do obeh vsebinske zadržke.