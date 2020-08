Pivčeva pred glasovanjem o svoji usodi člane stranke poziva k razumnem ravnanju

Pri vsem tem ne smejo izgubiti razsodnosti, da so kljub izjemni izpostavljenosti vsa naša dejanja demokratična, dostojanstvena in predvsem zakonita, skladna s statutom stranke in usmerjena v nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev, je poudarila. "Noben posameznik in noben organ stranke ne sme početi nezakonitih ravnanj. Tako lahko Svet stranke izrazi svoje stališče, ne more pa s hitenjem in nezakonitimi dejanji kongresu prevzeti pristojnosti za imenovanje in razreševanje vodstva stranke, niti za imenovanje začasnega vodstva. To bi bilo nezakonito. Kot predsednica stranke (na to mesto sem bila demokratično izvoljena z veliko podporo na kongresu) sem dolžna vse člane Sveta, ki so odgovorni in mnogi izmed njih tudi javne osebnosti, na morebitna nezakonita ravnanja tudi opozoriti."